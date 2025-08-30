Γερμανία: Διέλυσε και τη Λιθουανία με 107-88

Η Γερμανία έκανε το 3/3 σε νίκες και κατοστάρες στον δεύτερο όμιλο του Ευρωμπάσκετ συντρίβοντας με 107-88 τη Λιθουανία. Με αυτό το αποτέλεσμα αγγίζει την πρωτιά του γκρουπ, ενώ παράλληλα περιορίζει πιθανότατα δεύτερη τη «Λιέτουβα», που οδεύει ολοταχώς για μάχη με τη Λετονία στους «16» και με το νικητή στο δρόμο της Ελλάδας στα προημιτελικά, αν αυτή είναι πρώτη στον δικό της όμιλο.



Η τριάδα των Ντένις Σρέντερ (26π.-6 ασίστ), Φραντς Βάγκνερ (24π.-7 ριμπ.-4 ασίστ) και Ντάνιελ Τάις (23π.-6 ριμπ.) ήταν όλα τα λεφτά για τους παγκόσμιους πρωταθλητές που και πάλι δεν είχαν στον πάγκο τους τον Άλεξ Μουμπρού λόγω ασθένειας. Ξεχώρισε ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις (20π., 7 ασίστ) και ο Τάντας Σεντεκέρσκις (10π.-9 ασίστ) για τη Λιθουανία, ενώ ο Γιόνας Βαλαντσιούνας (14π.-4 ριμπ.) περιορίστηκε στα 19:45 συμμετοχής καθώς φορτώθηκε από νωρίς με φάουλ.

Το ματς

Η Γερμανία εκκίνησε εντυπωσιακά το ματς και με πρωταγωνιστή τον Τάις προηγήθηκε (2-10). Η Λιθουανία παρότι είδε τον Βαλαντσιούνας να φορτώνεται με δύο φάουλ πριν συμπληρωθεί το πεντάλεπτο κατάφερε να ανατρέψει το σκηνικό κι έχοντας 4/5 τρίποντα να περάσει μπροστά, 18-15. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές απάντησαν με ένα 9-0 και μπροστάρη τον Σρέντερ (18-24) και με συνολικά ένα επί μέρους 17-2 έκλεισαν το δεκάλεπτο με +12, 20-32. Η διαφορά χάρη στον Βάγκνερ έφτασε και στους 15 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, 21-36, με το τρίτο φάουλ του Βαλαντσιούνας να κάνει ακόμη πιο δυσοίωνα τα πράγματα για τη «Λιέτουβα». Κι όμως, με οδηγούς τους Γιοκουμπάιτις και Σεντεκέρσκις κατάφερε να μειώσει στους πέντε (45-50) και να κλείσει το ημίχρονο στο -8 (47-55).Οι πόντοι του Βαλαντσιούνας έφεραν ακόμη πιο κοντά τους Λιθουανούς (53-57), αλλά η αντίδραση της Γερμανίας ήταν σφοδρή και εκτόξευσε τη διαφορά στους 21 (58-79) με Βάγκνερ και Σρέντερ να είναι ασταμάτητοι. Οι παίκτες του Κουρτινάιτις δεν κατέθεσαν τα όπλα και με ένα φοβερό 12-0 επέστρεψαν στο ματς (70-79) πριν βγει το τρίτο δεκάλεπτο, 72-83. Οι Γερμανοί, ωστόσο, είχαν τις απαντήσεις και πατώντας ξανά το γκάζι με τους δύο σταρ τους αποσπάστηκαν με 19 (74-93) στα μισά της τελευταίας περιόδου και «καθάρισαν» το ματς.20-32, 47-55, 72-83, 88-107

