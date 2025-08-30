«Ψηφίζει» Σίριλ Ντέσερς για την επίθεση του Παναθηναϊκού ο Ρουί Βιτόρια!



Οι «πράσινοι», κινούνται ζωηρά προκειμένου να βρουν τον αντικαταστάτη του Φώτη Ιωαννίδη, αναζητώντας έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος στην καριέρα του έχει αναπτύξει καλές σχέσεις με τα αντίπαλα δίχτυα.

Έτσι μετά την επικείμενη απόκτηση του Μίλος Πάντοβιτς, ο οποίος θα είναι ο τρίτος στην ιεραρχία των φορ, προκρίνουν, με ψήφο εμπιστοσύνης του Ρουί Βιτόρια, την περίπτωση του Νιγηριανού κεντρικού επιθετικού της Ρέιντζερς.



O 30χρονος κεντρικός επιθετικός της Ρέιντζερς, που βρέθηκε στην Ελλάδα τον Ιούλιο για τα ματς με τον Παναθηναϊκό, ως αντίπαλος, αρέσει στον Πορτογάλο τεχνικό που φαίνεται να έχει ανάψει το «πράσινο» φως για να προχωρήσει η συγκεκριμένη περίπτωση.

