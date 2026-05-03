ΠΑΟΚ για τα… αστέρια, έκοψε τον δρόμο του Ολυμπιακού προς τον τίτλο

Έβγαλε αντίδραση, ψαλίδισε τις ελπίδες του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του τίτλου και επέστρεψε δυναμικά στη μάχη για τη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ!

Μετά από ένα συναρπαστικό ντέρμπι στην Τούμπα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» εμφανίστηκε άκρως αποτελεσματικός μπροστά στην εστία των Πειραιωτών και κατάφερε να επικρατήσει με 3-1, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη του στα playoffs και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα, μετά από τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός είχε καλή απόδοση σε μεγάλο μέρος της αναμέτρησης, όμως πλήρωσε τις αμυντικές του αδράνειες και την αδυναμία του να «μεταφράσει» σε γκολ τις αρκετές ευκαιρίες που δημιούργησε, μην μπορώντας να πάρει δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο, μετά από εκείνο που πήρε στη Λεωφόρο με τη νίκη του κόντρα στον Παναθηναϊκό.



Έτσι, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός έχουν πλέον από 61 βαθμούς, με τους Θεσσαλονικείς να υπερτερούν στην ισοβαθμία λόγω των αποτελεσμάτων στα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων, ενώ... χαμογελά η πρωτοπόρος ΑΕΚ, η οποία έχει την ευκαιρία να απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο από τους διώκτες της.



Στο μυαλό των κόουτς:



Με το κλασικό του 4-2-3-1 παρέταξε τον ΠΑΟΚ ο Ρασβάν Λουτσέσκου, μην έχοντας διαθέσιμους τους τραυματίες Λόβρεν, Γιακουμάκη, Χατσίδη, Ντεσπόντοφ, Καμαρά και κάνοντας τρεις αλλαγές σε σύγκριση με τον τελικό του Κυπέλλου. Ο Παβλένκα επέστρεψε κάτω από τα δοκάρια, με τους Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα τετράδα άμυνας. Μεϊτέ και Ζαφείρης ξεκίνησαν ως το δίδυμο στον άξονα, με τον Κωνσταντέλια δεκάρι και με τους Ζίβκοβιτς, Τάισον στα άκρα, πίσω από τον Γερεμέγεφ.

Από την άλλη, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε να αφήσει εκτός αποστολής ως τους δύο μη κοινοτικούς τους Κλέιτον και Μπρούνο, ξεκινώντας το ντέρμπι με τον Τζολάκη τερματοφύλακα και με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα, Ορτέγκα τετράδα άμυνας. Έσε και Γκαρθία ξεκίνησαν στον άξονα, με τον Τσικίνιο μπροστά τους και με τους Ροντινέι, Μάρτινς στα άκρα, ενώ ο Ελ Κααμπί ήταν ο πιο προωθημένος.



Το ματς:



Το ντέρμπι ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να απειλεί μόλις 30 δευτερόλεπτα μετά από τη σέντρα, με Ροντινέι και Γκαρθία να πιέζουν ψηλά και να κλέβουν από τον απρόσεκτο Μεϊτέ, ενώ ο Τσικίνιο έκανε συρτό σουτ υπό καλές προϋποθέσεις, με την μπάλα να σταματά στον Κετζιόρα.



Φουριόζοι στο πρώτο δεκάλεπτο οι «ερυθρόλευκοι», απείλησαν ξανά την εστία των γηπεδούχων στο 5’, με τον Τσικίνιο να σουτάρει από μακριά και με τον Παβλένκα να αποκρούει δύσκολα σε κόρνερ, ενώ στο 6’ και μετά από μια εκτέλεση κόρνερ του Τσικίνιο, ο Πιρόλα πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Ελ Κααμπί δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα προς την εστία από κοντά.



Στη συνέχει ο ΠΑΟΚ ισορρόπησε το παιχνίδι, με τους ποδοσφαιριστές του να παίρνουν για περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια τους και να προσπαθούν να δημιουργήσουν. Στο 14’ ο Πιρόλα πρόλαβε τον Κωνσταντέλια μετά από μια όμορφη μπαλιά του Μεϊτέ, παραχωρώντας κόρνερ, από το οποίο οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ! Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε και ο Τζολάκης απέκρουσε σουτ του Μιχαηλίδη, με τον Γερεμέγεφ να βρίσκεται στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή, για να πάρει το… ριμπάουντ και να σκοράρει προ κενής εστίας για το 1-0! Ακολούθησαν έντονες διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους, ζητώντας οφσάιντ του Μπάμπα επειδή επηρέαζε το οπτικό πεδίο του Τζολάκη, όντας εκτεθειμένος.



Στο 16’ ο Ελ Κααμπί έκανε συρτό γύρισμα και ο Τσικίνιο πλάσαρε στην κίνηση, πάνω σε σώμα αμυντικού, ενώ στο 18’ ο Τζολάκης πήρε μεγάλο ρίσκο υπό την πίεση του Κωνσταντέλια, ο οποίος όμως τελικά δεν μπόρεσε να κλέψει. Στο 22’ ο Ροντινέι έκανε όμορφη προωθημένη πάσα για τον Ελ Κααμπί, με τον Μαροκινό να πλασάρει από διαγώνια θέση και με τον Παβλένκα να έχει απάντηση, ενώ στο 23’ ο Κωνσταντέλιας έκανε την κάθετη πάσα για τον Γερεμέγεφ, με τον Τζολάκη να βγαίνει έγκαιρα από την εστία του, σταματώντας τον Σουηδό επιθετικό.



Στο 25’ μια κεφαλιά του Ρέτσου μετά από κόρνερ του Τσικίνιο έφυγε λίγο άουτ, ενώ ο Ολυμπιακός βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 29’, όταν μετά από υπέροχη κυκλοφορία της μπάλας, ο Τσικίνιο έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και ο Ελ Κααμπί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κοντινή κεφαλιά!



Ακολούθησε ένα δεκάλεπτο με αργό ρυθμό και με μοναδική αξιόλογη φάση στο 37’ ένα σουτ του Ροντινέι μέσα από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, με την μπάλα να φεύγει ψηλά άουτ. Στο 41’ ένα σουτ του Μάρτινς κόντραρε σε αμυντικό και κατέληξε αδύναμα στην αγκαλιά του Παβλένκα, ενώ στο 45’+1’ ο Πορτάγάλος εξτρέμ έκανε σέντρα από τα αριστερά, με τον Μπάμπα να προλαβαίνει προ των Ελ Κααμπί και Ροντινέι.



Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά από τον αντίπαλό του και στο δεύτερο ημίχρονο, απειλώντας στο 50’ με ένα εντυπωσιακό ψαλιδάκι του Ελ Κααμπί να σταματά στον Μιχαηλίδη, ενώ ένα λεπτό αργότερα και μετά από μια εκτέλεση κόρνερ του Ροντινέι, ο Ρέτσος πήδηξε ψηλότερα από όλους, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά με κεφαλιά.



Ωστόσο, ήταν ξανά ο ΠΑΟΚ που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τους παίκτες του να κυκλοφορούν την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού και με τον Κωνσταντέλια να στρώνει στον Ζίβκοβιτς, ο οποίος πλάσαρε ιδανικά για το 2-1!



Ο Ολυμπιακός «άγγιξε» την ισοφάριση στο 63’, όταν ο Τσικίνιο κοντρόλαρε εντός της μεγάλης περιοχής των γηπεδούχων και γύρισε όμορφα το σώμα του πριν σουτάρει, με τον Παβλένκα να αποκρούει εντυπωσιακά σε κόρνερ, ενώ 2 λεπτά αργότερα ο ΠΑΟΚ βρήκε και τρίτο γκολ, με τον Κωνσταντέλια να κάνει μαγική πάσα με εξωτερικό φάλτσο για τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος σέρβιρε στον Γερεμέγεφ το δεύτερο προσωπικό του γκολ στη βραδιά!



Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν ξανά την κατοχή της μπάλας, κυκλοφορώντας τη συνεχώς στο μισό των γηπεδούχων, χωρίς όμως να μπορούν να εκτελέσουν σωστά μπροστά από την αντίπαλη εστία. Στο 76’ ο Έσε έκανε όμορφη κάθετη πάσα για τον Τσικίνιο, αλλά ο Πορτογάλος κόπηκε πριν προλάβει να σουτάρει, ενώ στο 78’ ο Μουζακίτης σούταρε ψηλά άουτ από μακριά.

Στα εναπομείναντα λεπτά, ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες του σαφέστατο προβάδισμά του, ενώ ο Ολυμπιακός έχασε την τελευταία ευκαιρία του στο 90'+5', όταν ο Ταρέμι πάτησε στη μεγάλη περιοχή των γηπεδούχων, αλλά πλάσαρε άστοχα από πλεονεκτική θέση.



MVP: Θα μπορούσαν να ήταν ο Γερεμέγεφ με τα δύο γκολ που πέτυχε, θα μπορούσε να ήταν και ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος συμμετείχε σε όλες τις επιθετικές προσπάθειες του ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να είναι και ο Παβλένκα, με τις σημαντικές και δύσκολες επεμβάσεις του. Ωστόσο, επιλέγω τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος σκόραρε για το 2-1 και σέρβιρε ασίστ πάρε-βάλε στον Γερεμέγεφ για το 3-1, όντας παράλληλα από τους πιο δραστήριους παίκτες των νικητών.

Η σφυρίχτρα: Ο elite Ιταλός, Σιμόνε Σότσα, διαιτητής της αναμέτρησης. Έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς Ολυμπιακό για το γκολ του ΠΑΟΚ, με τους φιλοξενούμενους να ζητούν οφσάιντ του εκτεθειμένου Μπάμπα, θεωρώντας ότι επηρέασε το οπτικό πεδίο του Τζολάκη. Διαμαρτυρίες και από τον ΠΑΟΚ για το γκολ των φιλοξενούμενων στο πρώτο ημίχρονο, ζητώντας φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης.



Οι συνθέσεις των ομάδων:



ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (90'+2' Μπιάνκο), Μεϊτέ (77’ Οζντόεφ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (87’ Ιβανούσετς), Τάισον (77’ Πέλκας), Γερεμέγεφ.(87’ Μύθου)



Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος (90’ Μπιανκόν), Κοστίνια, Έσε, Γκαρθία (71’ Μουζακίτης), Ροντινέι (71’ Ποντένσε), Τσικίνιο (90’ Ταρέμι), Μάρτινς (81’ Αντρέ Λουίς), Ελ Κααμπί



Διαιτητής: Σότσα (Ιταλία)

Βοηθοί: Τριντσιέρι, Φοντάνι

4ος: Βεργέτης

VAR: Παϊρέτο

AVAR: Φουρνεάου





