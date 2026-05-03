Μπενίτεθ: Δουλέψαμε για να είμαστε πνευματικά και φυσικά έτοιμοι κόντρα στην ΑΕΚ

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ στο MatchDay Mag της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για το αποψινό ντέρμπι με την ΑΕΚ

Θέλοντας να δώσει απαντήσεις και να πάρει την πρώτη του νίκη στα playoffs, ο Παναθηναϊκός, φιλοξενεί την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική στη Λεωφόρο.

Για το ντέρμπι, δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ, παραχώρησε ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίο τόνισε ότι η ομάδα έχει δουλέψει, σε καλό επίπεδο, προκειμένου να είναι ανταγωνιστική και να πάρει το τρίποντο.

Αναλυτικά:

«Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στην ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της λίγκας. Δουλέψαμε πάνω σε αυτό και προπονηθήκαμε καλά τις προηγούμενες ημέρες. Θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι, από φυσική και πνευματική άποψη. Είναι σημαντικό να τελειώσουμε καλά τη χρονιά, οπότε αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Οι παίκτες μας προσπαθούν. Προσπαθούν δίνοντας το μέγιστο ο καθένας από αυτούς, προσπαθούν στα πάντα και αυτό φαίνεται με τον τρόπο που δουλεύουν. Από αυτή την άποψη είμαι χαρούμενος»

Πηγή: sport-fm.gr

