Θέλοντας να δώσει απαντήσεις και να πάρει την πρώτη του νίκη στα playoffs, ο Παναθηναϊκός, φιλοξενεί την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική στη Λεωφόρο.

Για το ντέρμπι, δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ, παραχώρησε ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίο τόνισε ότι η ομάδα έχει δουλέψει, σε καλό επίπεδο, προκειμένου να είναι ανταγωνιστική και να πάρει το τρίποντο.

Αναλυτικά:

«Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στην ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της λίγκας. Δουλέψαμε πάνω σε αυτό και προπονηθήκαμε καλά τις προηγούμενες ημέρες. Θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι, από φυσική και πνευματική άποψη. Είναι σημαντικό να τελειώσουμε καλά τη χρονιά, οπότε αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Οι παίκτες μας προσπαθούν. Προσπαθούν δίνοντας το μέγιστο ο καθένας από αυτούς, προσπαθούν στα πάντα και αυτό φαίνεται με τον τρόπο που δουλεύουν. Από αυτή την άποψη είμαι χαρούμενος»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.