Ιδανική απάντηση μετά την ευρωπαϊκή απογοήτευση έδωσε ο ΠΑΟΚ, που μπήκε δυναμικά στα playoffs της Stoiximan GBL, επικρατώντας του Περιστερίου Betsson με 91-79 στο κατάμεστο «Παλατάκι».



Λίγες ημέρες μετά τον χαμένο τελικό του FIBA Europe Cup απέναντι στην Μπιλμπάο, οι Θεσσαλονικείς έδειξαν χαρακτήρα, αφήνοντας πίσω την απογοήτευση και μετατρέποντας την σε ενέργεια μέσα στο παρκέ. Με συγκέντρωση και ένταση, επέβαλαν τον ρυθμό τους και έκαναν το 1-0 στη σειρά.

Παράλληλα, αυτή ήταν η 7η συνεχόμενη νίκη του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική του πορεία στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε για ακόμη μία φορά η έδρα, με το «Παλατάκι» να αποτελεί ισχυρό όπλο και να δίνει ώθηση στους παίκτες του «δικεφάλου του βορρά»



Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Κλίβελαντ Μέλβιν ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής με 29 πόντους, οδηγώντας την ομάδα του επιθετικά, την ώρα που το Περιστέρι στηρίχθηκε σχεδόν αποκλειστικά στον εντυπωσιακό Τάι Νίκολς, ο οποίος πέτυχε 32 πόντους και κράτησε τους φιλοξενούμενους κοντά στο σκορ για μεγάλο μέρος του αγώνα.



Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη (06/05, 19:00) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».



Τα δεκάλεπτα: 23-19, 48-41, 64-60, 91-79.

