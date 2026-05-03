Ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και πήρε μία σπουδαία νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό με το εμφατικό 3-1 για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.



Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο προπονητής των «ασπρόμαυρων» Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του επέστρεψε στην κανονικότητα, αλλά και στους τραυματίες που σιγά σιγά επιστρέφουν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:



«Στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα κακό παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό να ελέγχει το ρυθμό. Καταφέραμε να σκοράρουμε, αλλά αντί να εκμεταλλευτούμε κάποιες καταστάσεις, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε και είχε ευκαιρίες ακόμη και για ολική ανατροπή.

Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε με περισσότερη ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Βρήκαμε δύο τέρματα και αλλάξαμε ολόκληρη τη ροή και την ιστορία του παιχνιδιού.



Αυτό το παιχνίδι μας δείχνει πως, δυστυχώς, μπήκαμε σε αυτή την τρελή περίοδο από τις αρχές του Φλεβάρη με τους απανωτούς τραυματισμούς. Ακόμη οι ποδοσφαιριστές δεν είναι στο 100% των δυνατοτήτων τους, αλλά παλεύουν με όλες τους τις δυνάμεις. Κάποια στιγμή πρέπει να αντιδράσεις κόντρα στη μοίρα και εμείς σήμερα κάναμε ακριβώς αυτό».

Για το αν αυτό το αποτέλεσμα βελτιώνει την αυτοπεποίθηση της ομάδας:



«Η απόλαυση του να παίζεις και να κερδίζεις βοηθάει την αυτοπεποίθησή μας. Έχουμε μεγάλη αυτοπεποίθηση για το σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει με τόσους πολλούς τραυματισμούς. Φτάσαμε έως τον τελικό Κυπέλλου, κάναμε μία καλή πορεία στο Europa League, ενώ το πιο σημαντικό στοιχείο στον τρόπο παιχνιδιού μας είναι η αντίδραση -και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε κάθε παιχνίδι»

