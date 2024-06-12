Ένας παλιός γνώριμος επιστρέφει στον ΠΑΟΚ για να αποτελέσει τον άμεσο συνεργάτη του νέου προπονητή της ομάδας, Μάσιμο Καντσελιέρι. Ο λόγος για τον Παντελή Μπούτσκο, ο οποίος υπήρξε επί οκταετία συνεργάτης του Σούλη Μαρκόπουλου στον Δικέφαλο του Βορρά, από το 2009 μέχρι το 2017. Φέτος εργάστηκε στον Αίαντα Ευόσμου, ο οποίος υποβιβάστηκε από την Elite League.



Η ανακοίνωση:

Μετά από δέκα περίπου χρόνια, ο Παντελής Μπούτσκος επιστρέφει στον ΠΑΟΚ και ως μέλος του τεχνικού επιτελείου της ομάδας μας, ο πολύ έμπειρος προπονητής, θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Head Coach Massimo Cancellieri. Όπως ακριβώς είχε κάνει με επιτυχία στην προηγούμενη θητεία του στον ΠΑΟΚ, όταν για οκτώ χρόνια ήταν στο πλευρό του Σούλη Μαρκόπουλου. Κόουτς σε καλωσορίζουμε και πάλι στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ.Ο Παντελής Μπούτσκος με αφορμή την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ, δήλωσε: «Με μεγάλο ενθουσιασμό επιστρέφω στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, με τις αναμνήσεις να είναι έντονα χαραγμένες στην καρδιά και στο μυαλό. Δεν είναι η ώρα για πολλά λόγια, είναι η ώρα να συστρατευτούμε όλοι στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο Πρόεδρος και υπό την καθοδήγηση του coach Cancellieri, να ανταποκριθούμε σε όλες τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας».Ο Παντελής Μπούτσκος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 5 Νοεμβρίου 1973 και από πολύ νωρίς ασχολήθηκε με το μπάσκετ και την προπονητική. Εργάστηκε στο ξεκίνημα της καριέρας του με τον Αισχύλο σε ηλικία 21 ετών και στη συνέχεια με την ομάδα των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη. Από το 2005 και για τέσσερα χρόνια, συνεργάστηκε στον Άρη με τους Ηλία Ζούρο, Andrea Mazzon και με τον μετέπειτα πρωταθλητή κόσμου με την Εθνική ομάδα της Γερμανίας, Gordon Herbert.Ακολούθησε η πρώτη του συνεργασία με τον ΠΑΟΚ από το 2009 μέχρι και το 2017 και ως άμεσος συνεργάτης του Σούλη Μαρκόπουλου, συμμετείχε στην κατάκτηση της 3ης θέσης στο πρωτάθλημα σε τρεις σεζόν (2010-11, 2013-14, 2014-15).Ήταν και πάλι μέλος του τεχνικού επιτελείου του Άρη τη σεζόν 2019-20, αλλά και στον Ηρακλή (2020-22), όπου θήτευσε και ως πρώτος προπονητή για ενάμισι περίπου χρόνο (2021-23), τόσο στην Basket League, όσο και στην Elite League.Στη διάρκεια της περσινής σεζόν, ήταν προπονητής στον Αίαντα Ευόσμου.Είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ, αλλά και Industrial & Organizational Psychology και Personal Selling του Πανεπιστημίου του Ρότερνταμ.Έχει παρακολουθήσει μέσω υποτροφιών, τα προγράμματα των Memphis Grizzlies (με προπονητή τον Hubie Brown) και στο NCAA, τα προγράμματα των Memphis Tigers (coach John Kalipari) και Kentucky University (coach Orlando Smith).Συμμετείχε, στη διάρκεια της καριέρας του, στον τελικό του ULEB Cup (2006) και στο Top 16 της Ευρωλίγκα (2006-07 & 2007-08) με τον Άρη, στους «16» του Eurocup και του BCL με τον ΠΑΟΚ.

