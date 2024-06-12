Λογαριασμός
Η πρόβλεψη του Μουρίνιο για τους φιναλίστ και τον νικητή του Euro

Τα προγνωστικά του για τις ομάδες που θα φτάσουν στον τελικό του Euro 2024 και εκείνη που θα κατακτήσει το τρόπαιο έκανε ο «εκλεκτός»

Μουρίνιο

Αισιόδοξος ότι η Πορτογαλία μπορεί να (ξανα)γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης εμφανίστηκε ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Μετά τη συμφωνία του με τη Φενέρμπαχτσε για να επιστρέψει στους πάγκους, ο «εκλεκτός» θα βρεθεί με την ιδιότητα του σχολιαστή στα γήπεδα της Γερμανίας.

Σε αυτό το πλαίσιο του ζητήθηκε από το «TNT» να κάνει τα προγνωστικά του για τη διοργάνωση και τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν.

Εκτίμησε λοιπόν ότι η χώρα του θα είναι εκείνη που θα κατακτήσει το τρόπαιο, επικρατώντας στον τελικό της Αγγλίας.

Όσο για τις επιδόσεις παικτών, προέβλεψε ότι κορυφαίος σκόρερ θα είναι ο Χάρι Κέιν και πολυτιμότερος παίκτης του τουρνουά ο Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Πορτογαλία Ζοσέ Μουρίνιο Euro 2024
