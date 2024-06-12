Αισιόδοξος ότι η Πορτογαλία μπορεί να (ξανα)γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης εμφανίστηκε ο Ζοσέ Μουρίνιο.



Μετά τη συμφωνία του με τη Φενέρμπαχτσε για να επιστρέψει στους πάγκους, ο «εκλεκτός» θα βρεθεί με την ιδιότητα του σχολιαστή στα γήπεδα της Γερμανίας.



Σε αυτό το πλαίσιο του ζητήθηκε από το «TNT» να κάνει τα προγνωστικά του για τη διοργάνωση και τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν.



Εκτίμησε λοιπόν ότι η χώρα του θα είναι εκείνη που θα κατακτήσει το τρόπαιο, επικρατώντας στον τελικό της Αγγλίας.



Όσο για τις επιδόσεις παικτών, προέβλεψε ότι κορυφαίος σκόρερ θα είναι ο Χάρι Κέιν και πολυτιμότερος παίκτης του τουρνουά ο Τζουντ Μπέλιγχαμ.

