Φτωχότερο το αμερικανικό μπάσκετ: Πέθανε ο θρύλος του NBA Τζέρι Γουέστ

Ο Γουέστ, με το παρατσούκλι “Mr. Clutch” για τη δυνατότητά του να πετύχει το νικητήριο καλάθι, μπήκε στο Hall of Fame ως παίκτης το 1980 και ξανά ως μέλος της Ολυμπιακής ομάδας των ΗΠΑ το 1960 το 2010

Jerry West

Φτωχότερο είναι από την Τετάρτη το αμερικανικό μπάσκετ. Πέθανε, σε ηλικία 86 ετών, o θρύλος του NBA Τζέρι Γουέστ, μέλος του Hall of Fame του αμερικανικού μπάσκετ, ο οποίος ενέπνευσε το  εμβληματικό λογότυπο του ΝΒΑ.

Ο Τζέρι Γουέστ, ο οποίος επιλέχθηκε τρεις φορές στο Basketball Hall of Fame σε μια ιστορική καριέρα ως παίκτης και στέλεχος και του οποίου η σιλουέτα θεωρείται η βάση του λογότυπου του ΝΒΑ, πέθανε το πρωί της Τετάρτης, όπως ανακοίνωσαν οι Λος Άντζελες Κλίπερς.

Ο Γουέστ, με το παρατσούκλι “Mr. Clutch” για τη δυνατότητά του να πετύχει το νικητήριο καλάθι, μπήκε στο Hall of Fame ως παίκτης το 1980, και ξανά ως μέλος της Ολυμπιακής ομάδας των ΗΠΑ το 1960 και το 2010.

Διατέλεσε γενικός διευθυντής 8 ομάδων που κατέκτησαν το πρωτάθλημα του ΝΒΑ με τους Λος Άντζελες Λέικερς, συντελώντας σημαντικά στη δυναστείας του “Showtime”. Συνεργάστηκε επίσης με τους Μέμφις Γκρίζλις, των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και των Κλίπερς.

