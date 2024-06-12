Φτωχότερο είναι από την Τετάρτη το αμερικανικό μπάσκετ. Πέθανε, σε ηλικία 86 ετών, o θρύλος του NBA Τζέρι Γουέστ, μέλος του Hall of Fame του αμερικανικού μπάσκετ, ο οποίος ενέπνευσε το εμβληματικό λογότυπο του ΝΒΑ.

Ο Τζέρι Γουέστ, ο οποίος επιλέχθηκε τρεις φορές στο Basketball Hall of Fame σε μια ιστορική καριέρα ως παίκτης και στέλεχος και του οποίου η σιλουέτα θεωρείται η βάση του λογότυπου του ΝΒΑ, πέθανε το πρωί της Τετάρτης, όπως ανακοίνωσαν οι Λος Άντζελες Κλίπερς.

Legendary Hall of Famer Jerry West passed away peacefully this morning at the age of 86. His wife, Karen, was by his side. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 12, 2024

Ο Γουέστ, με το παρατσούκλι “Mr. Clutch” για τη δυνατότητά του να πετύχει το νικητήριο καλάθι, μπήκε στο Hall of Fame ως παίκτης το 1980, και ξανά ως μέλος της Ολυμπιακής ομάδας των ΗΠΑ το 1960 και το 2010.

Διατέλεσε γενικός διευθυντής 8 ομάδων που κατέκτησαν το πρωτάθλημα του ΝΒΑ με τους Λος Άντζελες Λέικερς, συντελώντας σημαντικά στη δυναστείας του “Showtime”. Συνεργάστηκε επίσης με τους Μέμφις Γκρίζλις, των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και των Κλίπερς.

RIP man pic.twitter.com/7cXeqCguXy — Basketball at All Levels (@BasketballAAL) June 12, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.