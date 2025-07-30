Σοκ με τον Πέρεθ στον Άρη – Δέχθηκε επίθεση από σκυλί

Νοκ-άουτ τέθηκε ο Κάρλες Πέρεθ από την αυριανή ρεβάνς του Άρη με την Αράζ με έναν σοκαριστικό τραυματισμό.

Ο Ισπανός άσος δέχθηκε επίθεση από σκύλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί κοντά στα γεννητικά του όργανα και αυτή την στιγμή οι γιατροί καλούνται να αποφασίσουν εάν θα πρέπει να υποβληθεί σε επέμβαση.

Συγκεκριμένα ο Πέρεθ χθες έβγαλε για βόλτα τον σκύλο του, όταν δέχθηκε επίθεση από άλλο σκυλί.

Προσπάθησε να χωρίσει τα δύο σκυλιά με τον ίδιο να δέχεται επίθεση και να αποκομίζει ένα βαθύ σχίσμα σε περιοχή κοντά στα γεννητικά του όργανα.

Ο παίκτης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και οι ιατροί κρίνουν ότι η κατάστασή του είναι σοβαρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την στιγμή είναι αρκετές οι πιθανότητες να αποφασιστεί να μπει στο χειρουργείο.

Οι άνθρωποι του Άρη ενημερώθηκαν και είναι δίπλα στον παίκτη της ομάδας, ενώ φέρονται αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά κατά του ιδιοκτήτη του άλλου σκύλου.

