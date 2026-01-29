Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Όλο το χωριό έδωσε το «παρών» στην κηδεία της άτυχης γυναίκας

Η Σταυρούλα Μπουκουβάλα ήταν μητέρα τριών παιδιών

Το τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Μπουκουβάλα, μια από τις πέντε εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους στο εργοστάσιο Βιολάντα είπαν σήμερα το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι της 47χρονης από το Προάστιο Καρδίτσας.

Σύμφωνα με το Orange Press Αgency, ολόκληρο το χωριό, όπου ζούσε η Σταυρούλα Μπουκουβάλα, μητέρα τριών παιδιών, βρέθηκε στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και προσπάθησε να συμπαρασταθεί με όποιον τρόπο μπορούσε στην οικογένεια.

Πλήθος κόσμου, με άνθη στα χέρια, αποχαιρέτησε την άτυχη γυναίκα, ενώ κατά την εξόδιο ακολουθία η φιλαρμονική του Δήμου Καρδίτσας έπαιξε ένα τιμητικό άσμα. Στη συνέχεια ακολούθησε μακρά πομπή από την εκκλησία μέχρι το κοιμητήριο.

