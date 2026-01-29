Ιωάννινα: Το πρωί ψαράς και το βράδυ τραγουδιστής...

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Όταν πέφτει η νύχτα, αφήνει τα δίχτυα και πιάνει το μικρόφωνο, καθώς εργάζεται ως τραγουδιστής

Ο Δημήτρης Βαράκας, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, άλλαξε ζωή. Από καταστηματάρχης στην πόλη βρέθηκε στη λίμνη. Πλέον κάθε πρωί αναζητά το μεροκάματο στα νερά της λίμνης, συνεχίζοντας μια δραστηριότητα άμεσα συνδεδεμένη με την τοπική παράδοση.

Ωστόσο, όταν πέφτει η νύχτα, αφήνει τα δίχτυα και πιάνει το μικρόφωνο, καθώς εργάζεται ως τραγουδιστής. Είναι οι δυο μεγάλες του αγάπες, η λίμνη και η μουσική. Ένας άνθρωπος, παράδειγμα αγώνα και δημιουργικότητας, με φόντο τη λίμνη Ιωαννίνων.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ, τον συνάντησε και στη βάρκα του, αλλά και στο κέντρο που τραγουδά και συνομίλησε μαζί του.

Πηγή: skai.gr

