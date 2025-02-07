Παγκάκης αποκάλυψη: Συμβόλαιο 2,5 χρόνων προσφέρει η Αλάνια σε Σπόραρ

Η Αλάνιασπορ ανακοίνωσε τον δανεισμό του Βιλένα από τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, φαίνεται πως το ενδιαφέρον της φουντώνει και για τον Σπόραρ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Paopantou και συγκεκριμένα του ρεπόρτερ Νίκου Παγκάκη, πληροφορίες από την Τουρκία αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός και η Αλάνιασπορ βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το οικονομικό κομμάτι.

