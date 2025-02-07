Λογαριασμός
Παγκάκης αποκάλυψη: Συμβόλαιο 2,5 χρόνων προσφέρει η Αλάνια σε Σπόραρ

Ο Νίκος Παγκάκης σας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις για την μεταφραφή του Σπόραρ στην Αλάνιασπορ

Σπόραρ

Η Αλάνιασπορ ανακοίνωσε τον δανεισμό του Βιλένα από τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, φαίνεται πως το ενδιαφέρον της φουντώνει και για τον Σπόραρ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Paopantou και συγκεκριμένα του ρεπόρτερ Νίκου Παγκάκη, πληροφορίες από την Τουρκία αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός και η Αλάνιασπορ βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το οικονομικό κομμάτι.

