Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και μόλις στο 2ο λεπτό είχε καλή ευκαιρία. Ο Σορετίρε βρέθηκε φάτσα με τον Τσάβες έπειτα από αδράνεια του Μπακάκη, με τον Τσάβες να παραχωρεί κόρνερ.

Στα πρώτα λεπτά ο «δικέφαλος του Βορρά» είχε τον έλεγχο της κατάστασης και σταδιακά οι γηπεδούχοι άρχισαν να ζεσταίνονται επιθετικά και στο 10’ είχαν την πρώτη τους καλή προσπάθεια. Ο Μπακάκης έκανε τη σέντρα, ο Τορεχόν βγήκε στην πλάτη του Ζίβκοβιτς, αλλά δεν μπόρεσε να εκτελέσει με τη μία και ο Σέρβος έδιωξε.

Στο 14’ ο Λαχούντ έκανε ωραίο σουτ, στέλνοντας την μπάλα λίγο δίπλα από την εστία του Κοτάρσκι, με την αναμέτρηση να αποκτά πολύ ωραίο ρυθμό σε εκείνο το σημείο. Με τον ίδιο παίκτη οι γηπεδούχοι επιδίωξαν να απειλήσουν τρία λεπτά μετά, αλλά το σουτ του μέσα από την περιοχή και αριστερά κατέληξε σε σώματα.

Σε εκείνο το σημείο πίεσε πολύ την άμυνα του ΠΑΟΚ ο Παναιτωλικός και είχαν μάλιστα χαμένο πέναλτι. Στο 21’ ο Μαϊντέβατς ελίχθηκε, ο Μιχαηλίδης του πήρε τα πόδια και ο Τσακαλίδης που ήταν κοντά έδειξε κατευθείαν την άσπρη βούλα. Ο Σέρβος επιθετικός το ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά το δυνατό χτύπημά του ήταν άστοχο, στέλνοντας την μπάλα στη δεξιά πλευρά του Κοτάρσκι που διάλεξε σωστά.

Το εκτός περιοχής σουτ του Σάστρε μπλόκαρε ο Τσάβες λίγο μετά.

Ο Παναιτωλικός είχε τεράστια ευκαιρία και στο 32’ για να ανοίξει το σκορ. Ο Λιάβας έκανε τρομερή μεταβίβαση από την άμυνα για τον Λαχούντ, η μπάλα βρήκε στην πλάτη του Μιχαηλίδη και στρώθηκε στον άσο των γηπεδούχων που από κοντά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κοτάρσκι που έδιωξε σε κόρνερ.

Στην αντίπερα όχθη ο ΠΑΟΚ δυσκολευόταν να πατήσει περιοχή και είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την ευκαιρία του Σορετίρε στο 2’ είχε τρεις προσπάθειες καρμπόν με χαμηλά σουτ εκτός περιοχής. Μετά από εκείνη του Ότο στο 15’ και του Σάστρε στο 26’, ακολούθησε εκείνη του Μουργκ στο 43’.

Ο ΠΑΟΚ επιδίωξε να επιβάλλει τον ρυθμό του με το ξεκίνημα του β’ μέρους. Είχε περισσότερη κατοχή, είχε ένταση, αλλά δυσκολευόταν να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα, με τον Παναιτωλικό να είναι καλά οχυρωμένος πίσω. Με τον τρόπο που, όπως προαναφέραμε, προσπάθησε να απειλήσει στο α’ μέρος, ήρθε η πρώτη τελική του «δικεφάλου του Βορρά» μετά την ανάπαυλα. Με τον Σάστρε να κάνει πολύ άστοχο εκτός περιοχής σουτ στο 54’.

Τέσσερα λεπτά ο ΠΑΟΚ άγγιξε το 1-0, με τον Ότο να βρίσκεται φάτσα ε τον Τσάβες έπειτα από μπαλιά του Κωνσταντέλια (με τους Τσάλοφ και Σορετίτε να μην καταφέρνουν να εκτελέσουν), πλάσαρε και ο γκολκίπερ του Παναιτωλικού έδιωξε με τα πόδια. Στην εξέλιξη της φάσης ο Καμαρά πήγε να επωφεληθεί, αλλά μάζεψε ο αντίπαλος γκολκίπερ.

Αμέσως μετά, έπειτα από ένα ακόμη λάθος του ΠΑΟΚ (Καμαρά), ο Λαχούντ έφυγε φάτσα με τον Κοτάρσκι, με τον Κροάτη να βγαίνει νικητής. Κάπου εκεί ξεκίνησαν οι μαζεμένες αλλαγές, που είχαν ως αποτέλεσμα σε πρώτη φάση να χαλάσει ο ρυθμός, με αυτήν τη συνθήκη να ευνοεί τον Παναιτωλικό.

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες - Σιέλης, Παντελάκης, Στάγιτις - Μπακάκης (63’ Μαυρίας), Μπουζούκης (63’ Λιούις), Πέρες, Λιάβας, Τορεχόν, Λαχούντ (81’ Μπελεβώνης), Μαϊντέβατς (63’ Λομόνακο)



ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι – Σάστρε (62’ Μπάμπα), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Ότο - Σβαμπ (62’ Οζντόεφ) , Καμαρά - Ζίβκοβιτς, Μουργκ (46’ Κωνσταντέλιας), Σορετίρε (69’ Τισουντάλι)- Τσάλοφ (62’ Σαμάτα)

