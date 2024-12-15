Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 του Λεβαδειακού, στο «Λάμπρος Κατσώνης», για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League, επεκτείνοντας έτσι το νικηφόρο σερί του στην επαρχία σε πέντε ματς.

Το γκολ που έμελλε να χαρίσει το «τρίποντο» στους «πράσινους», οι οποίοι χωρίς να είναι τόσο καλοί είχαν κι άλλες ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ αλλά δεν τις αξιοποίησαν απέναντι στην καλοστημένη ομάδα της Βοιωτίας, ήρθε από τον Ιωαννίδη, με κεφαλιά στο 60ο λεπτό, στο πρώτο του φετινό τέρμα στο πρωτάθλημα.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 29 βαθμούς, παρέμεινε στην τέταρτη θέση ενώ την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται την Athens Kallithea. Την ώρα που ο Λεβαδειακός διατηρήθηκε στους 13 πόντους, παρέμεινε 12ος και φιλοξενείται από την ΑΕΚ, επίσης την επόμενη Κυριακή (22/12).

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Λεβαδειακός παρατάχθηκε με σύστημα 3-3, τον Γκαραβέλη στην εστία και τους Εραμούσπε, Λιάγκα, Μορέιρα στην τριάδα της άμυνας. Τσάπρας, δεξιός μπακ-χαφ και Βήχος στην αριστερή πτέρυγα. Μεχία και Κωστή στον άξονα, ενώ στην επιθετική τριάδα ήταν οι Μπάλτσι, Πεντρόσο και Όζμπολτ.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη «κατέβηκε» με σχηματισμό 4-3-3, τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Βαγιαννίδης, Γεντβάι, Ίνγκασον και Μλαντένοβιτς ήταν οι τέσσερις της άμυνας. Με τους Αράο, Ουναΐ και Μπακασέτα να αγωνίζονται στα χαφ, τους Πελίστρι-Μαντσίνι στα «φτερά» και τον Ιωαννίδη ως σέντερ φορ.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το πόδι στο… γκάζι, πίεσε και, έχοντας την άμυνά του σχεδόν στη μεσαία γραμμή, έφτιαξε τρεις φάσεις για γκολ στα πρώτα… πέντε λεπτά του ματς!

Με τον Πελίστρι να χάνει τις δύο εξ αυτών και τον Ίνγκασον να βλέπει τον Γκαραβέλη να βγάζει με υπερένταση την κεφαλιά του στο δεύτερο δοκάρι, στο 5’.

Ο Λεβαδειακός περίμενε στα 2/3 του γηπέδου τον αντίπαλό του, πιέζοντας μετά την πρώτη πάσα και ψάχνοντας να χτυπήσει στην «κόντρα». Όπως στο 7ο λεπτό, με τον Όζμπολτ να ξεφεύγει από τους Ίνγκασον-Γεντβάι αλλά να πλασάρει εντελώς άστοχα τον Ντραγκόφσκι…

Συνεχίζοντας να έχει τον έλεγχο και την κατοχή, αλλά και να κερδίζουν κόρνερ χωρίς να τα αξιοποιούν, οι «πράσινοι» είχαν την επόμενη σπουδαία ευκαιρία για να σκοράρουν από ένα τέτοιο.

Όταν, στο 14ο λεπτό, η μπάλα έφτασε στον Βαγιαννίδη που σούταρε από μακριά με δύναμη, ο Ιωαννίδης έκανε την προβολή από κοντά, αλλά δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στην εστία.

Από εκείνο το σημείο και μετά ο ρυθμός έπεσε, ενώ οι γηπεδούχοι κατάφεραν να κρατήσουν λίγο περισσότερο την μπάλα στην κατοχή τους, με αποτέλεσμα να μην επιτρέψουν στον αντίπαλό τους να απειλήσει.

Για να συμπληρωθεί μισή ώρα αγώνα και να καταγραφεί η επόμενη αξιόλογη φάση, ξανά από πλευράς Παναθηναϊκού. Καθώς από την κίνηση του Πελίστρι από δεξιά, ο Ιωαννίδης πήρε την μπάλα, σούταρε στην κλειστή γωνία του Γκαραβέλη, αλλά εκείνος μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια.

Με τον Λεβαδειακό να υπηρετεί με συνέπεια το πλάνο του Νίκου Παπαδόπουλου, κλείνοντας σωστά τους χώρους, ενίοτε και με διπλά μαρκαρίσματα, για να πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς σκορ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως και το πρώτο: με τους φιλοξενούμενους να έχουν πρώτοι την ευκαιρία να σκοράρουν, αλλά τον Μαντσίνι να μην μπορεί να νικήσει τον Γκαραβέλη, στο 48’.

Ενώ, έξι λεπτά μετά, ο Παπαδόπουλος έκανε τριπλή αλλαγή, μετατρέποντας τον σχηματισμό της ομάδας του σε 4-5-1 παράλληλα, βλέποντας τον αντίπαλο να τον έχει κλείσει στα καρέ του.

Το μακρινό σουτ του Πλέγα στο 59’ βρήκε τον Ντραγκόφσκι σε ετοιμότητα και στην αμέσως επόμενη φάση ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αξιοποιήσει μια «στημένη» μπάλα, ανοίγοντας ταυτόχρονα το σκορ…

Καθώς από την εκτέλεση κόρνερ του Μπακασέτα από δεξιά, ο Ιωαννίδης έστειλε την μπάλα με κεφαλιά στα δίχτυα του Γκαραβέλη και έκανε σεφτέ, για το 0-1 στο 60ο λεπτό!

Ο Ρουί Βιτόρια «φρέσκαρε» την ομάδα του, που συνέχισε να ψάνχιε ένα δεύτερο γκολ για να καθαρίσει το ματς, με την είσοδο του Τζούριτσιτς να της δίνει «πνοή».

MVP: Έκανε σεφτέ στο πρωτάθλημα και παράλληλα χάρισε στην ομάδα του το «τρίποντο», παίρνοντας την απαιτούμενη ψυχολογία! Για τον Φώτη Ιωαννίδη ο λόγος, με τον διεθνή σέντερ φορ να έχει παράλληλα ενεργή συμμετοχή στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, αλλά να χάνει και μια-δύο ακόμα ευκαιρίες για να σκοράρει, πριν το 0-1.

Η «σφυρίχτρα»: Απαρατήρητος πέρασε ο διαιτητής Παπαπέτρου στο παιχνίδι, όπως… πρέπει να γίνεται με τους ρέφερι κανονικά! Δεν του έτυχε και κάποια δύσκολη φάση, ενώ ήταν σωστός και στον πειθαρχικό έλεγχο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος) : Γκαραβέλης, Μορέιρα, Λιάγκας, Εραμούσπε (53' Κάτρης), Τσάπρας, Μεχία (53' Πλέγας), Κωστή (86' Ρόμο), Βήχος, Μπάλτσι, Πεντρόσο, Όζμπολτ (53' Γιαννιώτας).

Έμειναν στον πάγκο: Άνακεν, Χαβαλές, Γιοκέ, Κάσσος, Βερρής.

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι. Βαγιαννίδης, Γεντβάι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς (63' Μαξ), Αράο, Ουναΐ (79' Μαξίμοβιτς), Μπακασέτας, Μαντσίνι (79' Λημνιός), Ιωαννίδης (87' Γερεμέγεφ), Πελίστρι (63' Τζούριτσιτς).

Έμειναν στον πάγκο: Λοντίγκιν, Κώτσιρας, Zέκα, Τετέ.

Διαιτητής: Tάσος Παπαπέτρου (Αθηνών).

Βοηθοί: Τρύφωνας Πετρόπουλος (Αρκαδίας), Κώστας Στάικος (Λάρισας).

4η διαιτητής: Ανδρομάχη Τσιοφλίκη (Λάρισας).

VAR: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας).

AVAR: Κώστας Πουλικίδης (Δράμας).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.