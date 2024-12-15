Σε ένα από τα χειρότερα ντέρμπι του Μάντσεστερ των τελευταίων ετών, με πολύ λίγες φάσεις και χαμηλό ρυθμό, η Γιουνάιτεντ γύρισε στα τελευταία λεπτά το παιχνίδι χάρη σε γκολ του Μπρούνο Φερνάντες (88') και Ντιαλό (90') και νίκησε τη Σίτι 2-1.

Πόσο χειρότερα να πάνε τα πράγματα για την ομάδα του Πεπ, η οποία κατάφερε και έχασε και αυτό το ματς, ενώ προηγούταν μέχρι το 87' χάρη σε γκολ του Γκβάρντιολ στο 38'.

Εκτός ζώνης Champions League πλέον η Μάντσεστερ Σίτι που βρίσκεται έπειτα από 16 αγωνιστικές στην Premier League στην 5η θέση με 27 βαθμούς, ενώ η Γιουνάιτεντ ανέβηκε στην 12η θέση με 22 βαθμούς.

Το ματς:

Από την αρχή του παιχνιδιού αποτυπωνόταν στον αγωνιστικό χώρο ότι αμφότερες οι ομάδες του Μάντσεστερ διανύουν μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης αλλά και προσπάθειας εύρεσης ταυτότητας.

Τόσο ο Γκουαρδιόλα όσο και ο Αμορίμ είχαν σχεδιάσει το τακτικό τους πλάνο δίχως αυτό να εμπεριέχει δόση ρίσκου. Αρκετά παράλληλο παιχνίδι, κοντά οι γραμμές και σε γενικές γραμμές καμία διάθεση να δώσουν υψηλό τέμπο στις ενέργειές του. Το πρώτο μάλιστα σουτ ήρθε στο 21' από τον Φόντεν, το οποίο ήταν εκτός περιοχής και κατέληξε άουτ.

Η Σίτι ευτύχησε να ανοίξει το σκορ μέσα από μια στημένη φάση, όταν ο Ντε Μπρούινε βρήκε τον… συνήθη ύποπτο Γκβάρντιολ, που με κεφαλιά έκανε το 1-0 στο 38'. Αυτό ήταν το 8ο γκολ του Κροάτη αμυντικού στην Πρεμιερ Λιγκ μέσα στο 2024.

Η Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να γίνει απειλητική, ολοκληρώνοντας το πρώτο ημίχρονο χωρίς να έχει τελική.

Στο δεύτερο μέρος δεν άλλαξαν πολλά και συνεχίστηκε το ίδιο μοτίβο. Ο Ντιαλό και ο Φερνάντες ήταν οι πιο κινητικοί για τη Γιουνάιτεντ, με τον Ιβοριανό να παίρνει την κεφαλιά στο 65’ και να αναγκάζει τον Έντερσον σε εντυπωσιακή επέμβαση.

Η Σίτι ήταν ανήμπορη στο να δημιουργήσει κάτι αξιόλογο και η Γιουνάιτεντ αισθανόμενη την ανασφάλεια της αντιπάλου της, έβγαλε περισσότερη ένταση και πίστεψε ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα.

Η προειδοποιητική βολή ήρθε στο 78' όταν ο Μπρούνο Φερνάντες έφυγε μόνος του απέναντι από τον Έντερσον έπειτα από ωραία κάθετη του Χόιλουντ, αλλά πλάσαρε άουτ.

Στο 87΄ήρθε η στιγμή που τα άλλαξε όλα. Σε μια ανύποπτη φάση ο Ματέους Νούνιες έκανε λανθασμένο γύρισμα προς τα πίσω, ο Ντιαλό έκλεψε την μπάλα, αλλά καθυστέρησε και αρχικά η φάση φάνηκε να χάνεται. Ωστόσο, ο Πορτογάλος μέσος της Σίτι ήρθε ανεξήγητα με πολύ δύναμη να μαρκάρει τον Ιβοριανό και τον γκρέμισε, με τον Τέιλορ να δίνει πέναλτι.

Ο Φερνάντες αξιοποίησε την ευκαιρία και ισοφάρισε! Ποιος θα το περίμενε όμως πως θα έχει και συνέχεια...

Ο Μαρτίνες με μια καταπληκτική μπαλιά βρήκε τον Ντιαλό στην πλάτη της άμυνας, εκείνος τσίμπησε την μπάλα πάνω από τον Έντερσον και πλάσαρε για το τελικό 2-1, βυθίζοντας ακόμα παραπάνω στην αμφισβήτηση τη Σίτι.

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Έντερσον, Γουόκερ, Ρούμπεν Ντίας, Γκβάρντιολ, Μπερνάρντο Σίλβα, Γκουντογκάν, Ματέους Νούνιες, Ντοκού (77' Γκρίλις), Φόντεν, Ντε Μπρόινε (68' Κόβασιτς), Χάαλαντ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Ρούμπεν Αμορίμ): Ονάνα, Ντε Λιχτ (78' Γιορό), Μαγκουάιρ, Μαρτίνες, Μαζράουι (78' Άντονι), Νταλότ, Ουγκάρτε, Μπρούνο Φερνάντες, Μάουντ (12' Μέινου), Ντιαλό, Χόιλουντ (78' Ζίρκζι)

