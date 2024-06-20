Σπανούλης: «Είμαστε εδώ για να περάσουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες»

Ξεκάθαρος σε ό,τι αφορά τον στόχο της Εθνικής ομάδας στο προολυμπιακό τουρνουά ήταν ο Βασίλης Σπανούλης σε δηλώσεις του στη σημερινή media day. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός υπογράμμισε ότι ο μόνος στόχος είναι η κατάκτηση του εισιτηρίου από το προολυμπιακό τουρνούα για να λάβει μέρος η Εθνική στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Υπάρχει ένα προολυμπιακό τουρνουά στη χώρα μας και πρέπει να αγωνιστούμε με υπερηφάνεια και πίστη στις δυνατότητές μας για να πετύχουμε τους στόχους μας. Το πιο σημαντικό είναι όλοι να είμαστε σε μια σελίδα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, ούτε τις λέξεις μας, ούτε αυτά που θα πούμε, είμαστε εδώ για να περάσουμε στους Ολυμπιακούς, είμαστε εδώ για να πάρουμε το προολυμιακό και να περάσουμε στους Ολυμπιακούς. Δεν θα είναι εύκολο. Τίποτα δεν είναι εύκολο, ούτε στον αθλητισμό, ούτε στη ζωή αλλά είμαστε εδώ για να τα καταφέρουμε», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη:

-την κατάσταση της Εθνικής ομάδας εν όψει Προολυμπιακού:

«Χαίρομαι που είμαστε εδώ για να αρχίσουμε μια σοβαρή προσπάθεια με την Εθνική ομάδα της χώρας μας. Είμαστε πολύ καλά, ακόμη καλύτερα από ό,τι περίμενα. Σίγουρα χρειαζόμαστε δουλειά, το Προολυμπιακό Τουρνουά έχει ιδιαιτερότητες, δεν έχεις πολύ χρόνο να προετοιμαστείς, αλλά αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Δουλεύουμε καλά, αύριο έχουμε το πρώτο φιλικό και θα το αντιμετωπίσουμε σαν μια πολύ δυνατή προπόνηση. Τα παιδιά έχουν πολύ ταλέντο, εμπειρία και το πιο σημαντικό είναι πως έχουν διάθεση να κάνουν κάτι καλό με την Εθνική ομάδα».

-την κατάσταση των Αντετοκούνμπο και Σλούκα:

«Στο Προολυμπιακό θα είναι όλοι έτοιμοι να παίξουν όσο θα κρίνω εγώ. Υπάρχει ένας προγραμματισμός, το ιατρικό επιτελείο που έχουμε είναι εξαιρετικό και τα παιδιά έχουν τρομερή διάθεση να ασχοληθούν με τους τραυματισμούς τους και να μπουν γρήγορα μέσα. Δεν χρειάζεται όμως βιασύνη, το πιο σημαντικό είναι να είμαστε όλοι υγιείς. Υπάρχει πρόγραμμα και είμαστε μέσα στο πλάνο μας».

-το κλειδί για να έρθει η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες:

«Να βρεθούμε όλοι στην ίδια σελίδα από άποψη φιλοσοφίας και κινήτρου. Εδώ δεν χωράνε εγωισμοί, χρειάζεται αυτοθυσία. Το πιο σημαντικό είναι να καταλάβεις πως στην Εθνική ομάδα μπορεί να έχεις διαφορετικό ρόλο, αλλά να κάνεις ό,τι μπορείς για να συνεισφέρεις, να δώσεις και την καρδιά σου».

-το αν το γεγονός ότι οι παίκτες έρχονται από γεμάτη σεζόν είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα:

«Το πλεονέκτημα είναι ότι αγαπούν πολύ την πατρίδα τους και το μπάσκετ. Αν δεν αγαπάς το μπάσκετ και την πατρίδα σου, δεν μπορείς να παίζεις στην Εθνική ομάδα. Το έχουμε κάνει όλοι μας. Η αγάπη και η επιθυμία να πετύχεις με την Εθνική σου ομάδα υπερκαλύπτει τα πάντα, πολλές φορές την πνευματική και σωματική κούραση. Δίνεις και την ψυχή σου. Από προσωπική εμπειρία, μπορείς να κάνεις και καλύτερες χρονιές μετά, γιατί έχεις και το χρόνο να ξεκουραστείς στη συνέχεια».

-την τελευταία συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2008:

«Μη μου το θυμίζεις (γέλια). Ακόμη και τώρα σκέφτομαι το σουτ που έχασα με την Αργεντινή. Μας έλειπε ένα ολυμπιακό μετάλλιο. Τώρα έχουμε ένα Προολυμπιακό Τουρνουά στη χώρα μας, πρέπει να αγωνιστούμε με περηφάνια και πίστη στις δυνατότητές μας. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, είμαστε εδώ πέρα για να πάρουμε το Προολυμπιακό Τουρνουά και να περάσουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν θα είναι εύκολο, τίποτα δεν είναι εύκολο ούτε στον αθλητισμό, ούτε στη ζωή, αλλά είμαστε εδώ για να τα καταφέρουμε».

-το κίνητρο συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες:

«Υπάρχει τεράστιο κίνητρο από όλα τα παιδιά. Έχουμε 15 χρόνια να φέρουμε μια μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι επιτυχία να πηγαίνουμε στους 16, όσο κι αν θέλουμε να το λέμε αυτό. Οι παίκτες μας είναι για σπουδαία πράγματα, δεν μπορεί να παίρνουν πρωταθλήματα στο ΝΒΑ, Ευρωλίγκες, να είναι πρωταγωνιστές και να μην πετυχαίνουμε. Σίγουρα κάτι φταίει. Πρέπει να το βρούμε. Έχουμε εξαιρετικό κλίμα, έχουμε μιλήσει ήδη γι’ αυτό. Πολλές φορές αν θέλεις κάτι πολύ και δεν παίζεις σωστά, δεν μπορείς να το καταφέρεις. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να παίζουμε άμυνα. Για μένα όλα ξεκινούν από εκεί, αυτό είναι το DNA του Έλληνα. Δεν θα γίνουμε μια ομάδα που παίζει μόνο άμυνα. Όμως κάθε σπουδαία ομάδα ξεκινά από την άμυνα».

