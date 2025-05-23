ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Τόρες

Άλλη μια μεταγραφική κίνηση από τον ΠΑΟΚ στο βόλεϊ. Ο δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Λάζαρο Τόρες ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για έναν χρόνο.



Ο Κουβανός ακραίος στις πρώτες του δηλώσεις του ευχήθηκε να πανηγυρίσει επιτυχίες μαζί με τους οπαδούς της ομάδας σε ένα έτος αρκετά σημαντικό για το σύλλογο καθώς συμπληρώνει τα 100 χρόνια ζωής.

Η σχετική ανακοίνωση:



Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Βόλεϊ ανδρών, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον αθλητή, Λάζαρο Τόρες, για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Γεννημένος στην Κούβα στις 11/09/1996, ο Λάζαρο Τόρες αγωνίζεται ως ακραίος και έχει ύψος 198cm.

Έκανε τα πρώτα του βήματα στο βόλεϊ από την Σερβία, παίζοντας την σεζόν 2018-19 στη Νις, με την οποία κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο πρωτάθλημα.

Την επόμενη σεζόν (2019-20), ο Λάζαρος Τόρες ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Για να παραχωρηθεί στην Ανόρθωση, στην οποία έμεινε για δύο χρόνια (2019-2021). Μάλιστα, τη σεζόν 2020-21 αναδείχθηκε καλύτερος επιθετικός του κυπριακού πρωταθλήματος.

Η σεζόν 2021-22 τον βρήκε και πάλι στην Κύπρο στο πρώτο μισό, παίζοντας στην Αναγέννηση Δερύνειας, ενώ στο δεύτερο μισό επέστρεψε στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Αριστοτέλη Σκύδρας.

Στην ομάδα της Σκύδρας αγωνίστηκε και τη σεζόν 2023-24, αποκτώντας ακόμα περισσότερες εμπειρίες από την ελληνική Volley League.

Τα τελευταία δύο χρόνια (2023-2025), αγωνίστηκε στον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου. Την φετινή σεζόν πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, οι οποίες συνέβαλλαν τα μέγιστα στην πετυχημένη πορεία που είχε η ομάδα του.



Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, ο Λάζαρο Τόρες, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:



«Είμαι πολύ περήφανος που θα είμαι μέλος της ομάδας του ΠΑΟΚ, στη σεζόν την οποία συμπληρώνει τα 100 του χρόνια. Ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα η οποία με εμπιστεύτηκε και με έφερε στην Ελλάδα, όταν ήμουν 20 χρονών, οπότε ήταν μία ηθική υποχρέωση προς το Σωματείο, αλλά και προς τον Πρόεδρο, να επιστρέψω. Όταν ήρθε η πρόταση για να συνεργαστούμε, δεν σκέφτηκα κάτι άλλο, και την αποδέχτηκα αμέσως, παραμερίζοντας τις υπόλοιπες προτάσεις τόσο από Ελλάδα, όσο και από εξωτερικό. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, Αθανάσιο Κατσαρή, και την Διοίκηση του Συλλόγου, για την εμπιστοσύνη τους, ακόμα μία φορά, στο πρόσωπο μου. Για τα 100 χρόνια, εύχομαι υγεία, και να πετύχουμε όλοι μαζί πολλά φέτος, με την υποστήριξη του κόσμου του ΠΑΟΚ!».

