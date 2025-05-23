Διαψεύδονται οι φήμες για Φορτούνη στον Ολυμπιακό

Πηγές του Ολυμπιακού διέψευσαν τις φήμες που κυκλοφορούν τα τελευταία 24ωρα περί πιθανής επιστροφής του Κώστα Φορτούνη μέσα στο καλοκαίρι στους πρωταθλητές. Και τόνιζαν ότι δεν ισχύει αυτή η φημολογία.
Ο Φορτούνης έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με την Αλ Καλίτζ της Σαουδικής Αραβίας, στην οποία ο 32χρονος άσος υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι ως ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, μετά την κατάκτηση του Conference League από τους «ερυθρόλευκους».
Πηγή: sport-fm.gr
