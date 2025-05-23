Ο «πράσινος» legend και νυν βοηθός προπονητή των Ράπτορς Μάικ Μπατίστ συμπεριλήφθηκε στη λίστα των κορυφαίων 25 της Euroleague και φυσικά με το παρελθόν του να είναι… αρκετά ελληνικό, σχολίασε την παρουσία Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι.

«Δεν θεωρώ καταραμένο τον Ολυμπιακό… Δεν νομίζω ότι πρέπει να σκέφτονται το παρελθόν, αλλά να δουν το παρόν και να κάνουν ό,τι χρειάζεται. Ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή πήρε τον Σλούκα και τον Αταμάν σε έκανε να καταλάβεις ότι το πράγμα θα… σοβάρευε. Ο Ναν τους… εκτόξευσε. Είμαι χαρούμενος για τον Παναθηναϊκό και μακάρι να γράψει ιστορία με το back-to-back. Αλλιώς θα δούμε τι μπορεί να κάνει και ο Ολυμπιακός» τόνισε.

Μάλιστα, ερωτηθείς για τις συγκρίσεις με τον Λεσόρ, ανέφερε: «Ο Λεσόρ έχει παρόμοια στοιχεία με εμένα. Παίζει με πάθος, καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια, έχει ένταση, αυτά μπορούν να μπουν σε σύγκριση. Όμως, ο Μπατίστ είναι ένας και είμαι χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος που μπορώ να εμπνεύσω τις επόμενες γενιές. Τα λέγαμε και με τον Κάιλ Χάινς… Τώρα είναι η ώρα του Ματίας να κρατήσει τη δική του εποχή. Να γίνει καλά και να συνεχίσει να βοηθάει την ομάδα του».

Για τις εμπειρίες του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ποιο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που κρατά από εκείνον, ο Αμερικανός σχολίασε:

«Το να κερδίζω ήταν η αγαπημένη μου συνήθεια με τον Ομπράντοβιτς. Το 2007 κερδίσαμε την πρώτη μας Euroleague μαζί και ήταν απόλαυση. Μας έκανε να ξεπεράσουμε τα όριά μας, είχε τρόπο να μας προετοιμάσει ιδανικά, πνευματικά και σωματικά.

Προσπαθώ να είμαι ευθύς με τους παίκτες μου και να επικοινωνώ. Ο Ομπράντοβιτς ήταν πάντα ειλικρινής μαζί μας. Γι’ αυτό κι εγώ προσπαθώ να τους κάνω να καταλαβαίνουν τη δουλειά τους και το τι πρέπει να κάνουν, προσπαθώντας να τους μεταφέρω λίγη από τη γνώση μου».

Για το μέλλον του και τις πιθανότητες να βρεθεί κάποια μέρα σε ευρωπαϊκό σύλλογο, ο Μπατίστ… έριξε το μπαλάκι στις διοικήσεις των ομάδων της Euroleague: «Όλοι στην Euroleague ξέρουν πού δουλεύω κι αν θέλουν να έρθουν σε επαφή μαζί μου, ξέρουν πού να με βρουν και τι μπορώ να φέρω σε μια ομάδα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.