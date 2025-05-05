ΠΑΟΚ: Ο Βιεϊρίνια ολοκληρώνει την καριέρα του

Το φινάλε του πρωταθλήματος πλησιάζει και ο ΠΑΟΚ θα ολοκληρώσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στην Τούμπα, υποδεχόμενος την ΑΕΚ για την 6η και τελευταία στροφή της Stoiximan Super League.



Αυτό αναμένεται να είναι και το τελευταίο παιχνίδι του σπουδαίου αρχηγού της ομάδας, Αντρέ Βιεϊρίνια. Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ προετοιμάζει ένα μεγαλοπρεπές «αντίο» στον Πορτογάλο που κατέθεσε την ψυχή του και στις 314 φορές που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας.

Ο 39χρονος έχει αποφασίσει να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και στην Τούμπα αναμένεται να γίνει πανζουρλισμός για το «last dance» του θεότρελου Πορτογάλου, που πλέον έχει κερδίσει με την αξία του το δικαίωμα να τον φωνάζουν όλοι… Σαλονικιό.

