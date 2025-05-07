Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson γίνεται πιο… ελληνικό, ενώ ακολουθεί και το πρωτάθλημα!

Στο περιθώριο της ενημέρωσης των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής από τον Μάκη Γκαγκάτση για τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, ο πρόεδρος της ΕΠΟ αποκάλυψε ότι ανοίγει ο δρόμος για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές στις δύο μεγάλες εγχώριες διοργανώσεις…

Και αυτό γιατί, ειδικότερα για το νέο format του Κυπέλλου, ο κ. Γκαγκάτσης ανέπτυξε τις πτυχές της πρότασης που τέθηκε υπόψη της ΕΕΠ.

Μάλιστα, σχετικά με την κανονιστική πρόβλεψη υποχρεωτικής συμμετοχής Έλληνα παίκτη καθόλη τη διάρκεια των αγώνων επισημάνθηκε πως, από τη σεζόν 2026-27, σκοπός είναι να επεκταθεί σε δύο παίκτες.

Το ακόμα σημαντικότερο, δε, είναι ότι θα υιοθετηθεί το ίδιο μοντέλο στη Stoiximan Super League!

