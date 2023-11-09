Κυριάρχησε, πήρε την πρόκριση, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ!



Ο «δικέφαλος του Βορρά» ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Αμπερντίν για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Europa Conference League, σε ένα ματς που βάση ευκαιριών άξιζε τη νίκη, αλλά δέχτηκε δυο τέρματα με... 1,5 ευκαιρία, χάνοντας την ευκαιρία να δώσει συνέχεια στο απόλυτο των νικών που «έτρεχε» μέχρι πρότινος στον 7ο όμιλο.

Στο μυαλό των προπονητών:

Έξι αλλαγές είχε η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, σε σχέση με αυτή που παρέταξε ο Ραζβάν Λουτσέσκου κόντρα στον Ολυμπιακό, με τη διάταξη 4-2-3-1, όμως, να μην αλλάζει . Συγκεκριμένα, ο Κοτάρσκι παρέμεινε στην εστία του, όπως και οι Μπάμπα Ράχμαν, Κουλιεράκης, ενώ ο Εκόνγκ πήρε τη θέση του Κεντζιόρα στο κέντρο της άμυνας, όπως και ο Βιεϊρίνια του Σάστρε στο δεξί άκρο.



Ο Ρουμάνος τεχνικός άλλαξε τη μεσαία γραμμή στο 100%, καθώς ξεκίνησαν οι Τσιγγάρας και Σβαμπ αντί των Μεϊτέ και Οζντόεφ, ενώ η μεσοεπιθετική τριάδα αποτελούταν από τους Κωνσταντέλια, Τάισον και Ντεσπόντοφ, με τους δυο τελευταίους να επιστρέφουν στο βασικό σχήμα. Στην κορυφή της επίθεσης παρέμεινε ο MVP του θριάμβου στο «Γ. Καραϊσκάκης», Μπράντον Τόμας.



Στην αντίπερα όχθη, ο Μπάρι Ρόμπσον, άφησε στον πάγκο τον Σκοπιανό επιθετικό, Μιόφσκι, όπως και τον Πολβάρα, τους δυο παίκτες που είχαν βρει δίχτυα κόντρα στο «δικέφαλο του Βορρά» στη Σκωτία. Η ενδεκάδα της Αμπερντίν είχε διάταξη 5-4-1 και κάτω από τα δοκάρια βρισκόταν ο Ρόος, με πεντάδα στην άμυνα τους Μακένζι, Ρούμπεζιτς, Γκάρτενμαν, Ντέβλιν, Γένσεν. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Μπάρον, Σίνι, Μαγκράθ και Ντάνκαν, με μοναδικό προωθημένο τον Λούις Λόπες.

Το ματς:

Με χαμηλό ρυθμό το ξεκίνημα της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ από νωρίς πήρε την κατοχή της μπάλας και προσπάθησε να ελέγξει το ρυθμό, ενώ η Αμπερντίν αμυνόταν πίσω κλειστά, σχεδόν στο 1/3 του γηπέδου, με τις γραμμές της να είναι πολύ κοντά και με ξεκάθαρη αμυντική προσέγγιση.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» δεν μπόρεσε να βρει την καλή στιγμή στα πρώτα λεπτά, ενώ η Αμπερντίν στην πρώτη της προσπάθεια να βγει μπροστά και να επιτεθεί άνοιξε το σκορ! Συγκεκριμένα, η σκωτσέζικη ομάδα στο 14’ έπιασε στον ύπνο τους «ασπρόμαυρους», με τον Ντέβλιν να κάνει το γύρισμα από τα δεξιά, ο Κουλιεράκης απέτυχε να διώξει την μπάλα, η οποία έφτασε στον Λόπες που γύρισε εξαιρετικά το σώμα του στον Εκόνγκ και εκτέλεσε τον Κοτάρσκι για το 1-0.

Το γκολ των φιλοξενούμενων δεν άλλαξε κάτι στο τέμπο του ματς, αφού ο ΠΑΟΚ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και προσπαθούσε να βρει το κενό στην άμυνα της Αμπερντίν, η οποία αμυνόταν σχεδόν με 10 παίκτες πίσω από την μπάλα. Στο 22’ ο Μπάμπα έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, ο Γένσεν έδιωξε πάνω στο Σβαμπ που σούταρε στην κίνηση αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ και ένα λεπτό αργότερα οι Θεσσαλονικείς έφεραν το παιχνίδι σε ισορροπία!



Ο Τάισον έκλεψε λίγο πιο μπροστά από το κέντρο, διέσχισε λίγα μέτρα με την μπάλα και πάσαρε στον Ντεσπόντοφ, ο οποίος γύρισε ξανά στον Βραζιλιάνο και αυτός με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Στο 28’ οι γηπεδούχοι έχασαν σημαντική ευκαιρία, αφού ο Μπάμπα έκανε το γύρισμα, ο Ρούμπεζιτς δεν βρήκε σωστά την μπάλα, που βρήκε το δοκάρι και λίγο έλειψε να γίνει το 2-1. Ο ΠΑΟΚ βρισκόταν με ευκολία στην περιοχή της Αμπερντίν και στο 37’ ο Ντέβλιν έδιωξε εκεί που ήταν ο Τάισον, ο οποίος με εξωτερική μπαλιά γέμισε στην περιοχή, ο Σβαμπ δεν πρόλαβε να κάνει την προβολή και η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Ρόος.

