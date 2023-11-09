Στο… μυαλό των κόουτς:



Η Ρεν παρατάχθηκε σε σχηματισμό 4-4-2, τον Γκαγιόν στην εστία και τους Ντουέ, Βουό, Μπελοσιάν και Τεάτ τετράδα στα μετόπισθεν. Μάτιτς και Μπουριζό ήταν οι «κόφτες», με τους Τεριέ-Λε Φε να αγωνίζονται στα «φτερά» και τους Καλιμουεντό -Ριντέρ να συνθέτουν το δίδυμο στην επίθεση.

από την άλλη «κατέβηκε» με σύστημακαι τον Μπιρινιόλι κάτω από τα γκολπόστ. Βαγιαννίδη, Σένκεφελντ, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς αποτέλεσαν την τετράδα στην άμυνα και οι Ρούμπεν, Τσέριν και Βιλένα τους τρεις χαφ στον άξονα. Με τους Παλάσιος και Μπερνάρ στα δύο άκρα της επίθεσης και τον Ιωαννίδη στην κορυφή.Ο Παναθηναϊκός μπήκε με διάθεση να πιέσει ψηλά τη Ρεν, βγάζοντας ένταση στις μονομαχίες και καλύπτοντας σωστά τους χώρους, με αποτέλεσμα ο αντίπαλός του να έχει μια ελαφρά υπεροχή σε επίπεδο κατοχής μπάλας, αλλά… μέχρι εκεί.Δυστυχώς, όμως, για το «τριφύλλι» βρέθηκε πίσω στο σκορ από πολύ νωρίς, μόλις στο 9’. Καθώς από ένα αχρείαστο φάουλ του Μλαντένοβιτς σε καλό σημείο και την απευθείας εκτέλεση του Ριντέρ από τα 25 μέτρα, η μπάλα έσκασε μπροστά στον Μπρινιόλι, πέρασε μέσα από τα χέρια του και κάτω από τα πόδια του, για το 1-0 της γαλλικής ομάδας!Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μην κινδυνέψει σε κανένα άλλο σημείο ενώ ο ίδιος… έδειξε παλμό, με τον Ιωαννίδη να κάνει την γυριστή κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα άουτ στο 12ο λεπτό.Βέβαια, ούτε και ο ίδιος μπορούσε να γίνει απειλητικός για την αντίπαλη άμυνα, παρότι πίεζε τον αντίπαλο του, καθώς… κάτι του έλειπε στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.Όλα αυτά, μέχρι το 31ο λεπτό, στο οποίο οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πετύχουν… δύο σε ένα. Με τον Ιωαννίδη να κερδίζει πέναλτι και αποβολή του Μπελοσιάν, χάρη στην παρέμβαση του VAR, να το εκτελεί με περίσσια ψυχραιμία λίγο αργότερα και να ισοφαρίζει σε 1-1, στο 34’!H Ρεν έκανε αισθητή την παρουσία της στα καρέ του Μπρινιόλι στο 39ο λεπτό, με το σουτ του Μπουριζό από το ύψος της περιοχής να φεύγει πάνω από το δοκάρι όμως. Ενώ μια ακόμα προσπάθεια, αυτή την φορά του Τεριέ, στο 45’, αποκρούστηκε από τον Σένκεφελντ.: Γκαγιόν, Ντουέ, Βουό, Μπελοσιάν, Τεάτ, Μπουριζό (63' Μπλας), Μάτιτς, Τεριέ (63' Σαλάχ), Λε Φε, Καλιμουεντό (35' Τρουφέ), Ριντέρ (63' Σανταμαριά).: Λεμπέρ, Μπατολά, Γκουιρί, Ομαρί, Ασινιόν, Ντουέ, Ζαουάμπ, Ναζιντά.: Μπρινιόλι, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Ρούμπεν, Τσέριν (46' Τζούριτσιτς), Βιλένα, Παλάσιος, Μπερνάρ, Ιωαννίδης.: Λοντίγκιν, Ξενόπουλος, Κώτσιρας, Αράο, Σπόραρ, Μαντσίνι, Αϊτόρ, Σιδεράς, Προδρομίτης, Μπιλάλ.: Γουίλιαμ Κόλουμ (Σκωτία).: Φράνσις Κόνορ, Ντέιβιντ Μακ Γκίτσι (Σκωτία).: Ντέιβιντ Ντίκινσον (Σκωτία).: Κέβιν Κλάνσι (Σκωτία).: Νίκολας Γουόλς (Σκωτία).

