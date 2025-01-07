Παντρεύεται ο Τι Τζέι Σορτς - Η πρόταση γάμου στη σύντροφό του

Ο Τι Τζέι Σορτς δεν διανύει μόνο μια καταπληκτική χρονιά σε αγωνιστικό, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.

Ο γκαρντ της Παρί, που ως τώρα θεωρείται φαβορί για το βραβείο του MVP της Ευρωλίγκας, έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, τη Γερμανίδα Άλμα Φρανκλ-Μάους. Εκείνη είπε φυσικά το «ναι» στον βραχύσωμο άσο, με τον οποίο γνωρίζονται από την περίοδο που εκείνος αγωνιζόταν στη Γερμανία.

Το ζεύγος ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram και δέχτηκε πολλά συγχαρητήρια από φίλους και γνωστούς, ανάμεσά τους και από τον Μάικ Τζέιμς.

