Ο Πανσερραϊκός πάλεψε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή απέναντι στον Παναιτωλικό και το τελικό 1-1 σφράγισε τον υποβιβασμό του από τη Stoiximan Super League, ήδη από την 9η και προτελευταία αγωνιστική των playouts.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά στην αναμέτρηση και πήραν προβάδισμα μόλις στο 14ο λεπτό με τον Γκαρσία, βάζοντας από νωρίς δύσκολα στους Σερραίους. Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε στο 65’, όταν ο Βόλνεϊ έφερε το παιχνίδι στα ίσα, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο ματς.

Παρά την πίεση και την προσπάθεια της ομάδας του Σαραγόσα στα τελευταία λεπτά, η πολυπόθητη ανατροπή δεν ήρθε ποτέ. Έτσι, το τελικό αποτέλεσμα οδηγεί τον Πανσερραϊκό στη Super League 2, ενώ στην Αρκαδία επικρατούν πανηγυρικά χαμόγελα, καθώς ο Asteras AKTOR εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή του στην κατηγορία.

Στο μυαλό του κόουτς:

Ο Ζεράρ Σαραγόσα παρέταξε την ομάδα του με σύστημα 3-5-2 και τον Τσομπανίδη κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα ξεκίνησαν οι Γκελασβίλι, Καρασαλίδης και Βόλνεϊ, με τους Μπεν Σαλάμ, Λιάσο και Δοϊρανλή να αναλαμβάνουν τη μεσαία γραμμή. Την αριστερή πλευρά κάλυψε ο Τσαούσης, τη δεξιά ο Λύρατζης, ενώ στην κορυφή της επίθεσης αγωνίστηκαν οι Ιβάν και Ριέρα.

Στο απέναντι στρατόπεδο, ο Γιάννης Αναστασίου επέλεξε το 3-4-3, με τον Παρδαλό στο τέρμα. Στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Μανρίκε, Μλάντεν και Γκράναθ, ενώ οι Ματσάν και Νικολάου ξεκίνησαν στα χαφ. Στην αριστερή πλευρά τοποθετήθηκε ο Αποστολόπουλος, στη δεξιά ο Σατσιάς, ενώ την επιθετική τριάδα αποτέλεσαν οι Σμυρλής, Γκαρσία και Αλέξιτς.

Στο ματς:

Δυναμικό ήταν το ξεκίνημα για τον Πανσερραϊκό, με τους Σερραίους να δημιουργούν την πρώτη σημαντική φάση της αναμέτρησης. Στο 4ο λεπτό, ο Λύρατζης μπήκε με φόρα στην αντίπαλη περιοχή, κατάφερε να ξεμαρκαριστεί και εκτέλεσε με το αριστερό, το κακό του πόδι, χωρίς όμως να νικήσει τον Παρδαλό, ο οποίος μπλόκαρε σταθερά.

Η απάντηση του Παναιτωλικού ήρθε στο 6’, όταν ο Σμυρλής έκανε τη σέντρα από τα αριστερά προς τον Γκαρσία, ο οποίος πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν και δικαιώθηκαν, ανοίγοντας το σκορ στο 14ο λεπτό και ρίχνοντας ταυτόχρονα τον Πανσερραϊκό στα σχοινιά. Ο Αλέξιτς έκανε εξαιρετικό γύρισμα από τα δεξιά προς την καρδιά της αντίπαλης περιοχής και ο Γκαρσία πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας, στέλνοντάς τη με προβολή στα δίχτυα για το προβάδισμα των Αγρινιωτών.

Ο Παναιτωλικός είχε τον πρώτο λόγο επιθετικά και λίγο έλειψε στο 34’ να διπλασιάσει τα τέρματά του. Έπειτα από μία εξαιρετική βαθιά μπαλιά, ο Γκαρσία, αντί να σπάσει την μπάλα στον ελεύθερο Σατσιά, επέλεξε να εκτελέσει ο ίδιος, σπαταλώντας μία τεράστια ευκαιρία.

Δυναμικά μπήκε και στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναιτωλικός, με τον Αγκίρε να βρίσκεται στο 50’ σε θέση τετ α τετ από πλάγια θέση. Ωστόσο, το τελείωμά του δεν βρήκε στόχο και πέρασε λίγο άουτ.

Ο Πανσερραϊκός ανέβαζε συνεχώς ρυθμό και έψαχνε μανιωδώς το γκολ της ισοφάρισης, το οποίο τελικά ήρθε στο 65ο λεπτό. Έπειτα από εξαιρετική σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα κόντραρε πάνω στον Καρέλη, που αιφνιδιάστηκε, και στρώθηκε στον επερχόμενο Φέλτες, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, σκοράροντας προ κενής εστίας.

Λίγο έλειψε να έρθει η ολική ανατροπή στο 75ο λεπτό, με μία υπέροχη έμπνευση του Καρέλη. Ο έμπειρος Έλληνας φορ επιχείρησε να σκοράρει με μία εξαιρετική ψηλοκρεμαστή κεφαλιά, όμως ο Παρδαλός αντέδρασε εντυπωσιακά, μπλοκάροντας την μπάλα.

Μία ανάσα από το 2-1 έφτασαν οι γηπεδούχοι στο 83ο λεπτό. Ο Μασκανάκης γύρισε απότομα λίγο έξω από την περιοχή του Παναιτωλικού και εξαπέλυσε έναν «κεραυνό», με την μπάλα να σταματά στο δεξί κάθετο δοκάρι του Παρδαλού.

Ο Παναιτωλικός απάντησε στα δοκάρια και στο 85’ έχασε τη δική του μεγάλη ευκαιρία για να πάρει ξανά το προβάδισμα. Ο Μπρέγκου επιχείρησε ένα μακρινό σουτ, σημαδεύοντας το δεξί κάθετο δοκάρι του Τσομπανίδη, ο οποίος εκτινάχθηκε χωρίς όμως να καταφέρει να φτάσει την μπάλα.

Οι δύο ομάδες έπαιζαν πάνω-κάτω στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, με τον Πανσερραϊκό να έχει και δεύτερο δοκάρι στο 86ο λεπτό. Με καταπληκτικό σουτ από τις παρυφές της μεγάλης περιοχής, ο Καρέλης είδε την μπάλα να σταματά στην οριζόντια δοκό, χωρίς να του κάνει το χατίρι.

