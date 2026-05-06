Η FIFA επέβαλε ποινή απαγόρευσης μεταγραφών στον Πανσερραϊκό για τις επόμενες τρεις μεταγραφικές περιόδους, όπως προκύπτει από την επίσημη ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Τα «λιοντάρια» βρίσκονται ξανά αντιμέτωπα με ban, σε μια εξέλιξη που δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τις οικονομικές εκκρεμότητες του συλλόγου.

Παρόλα αυτά, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι αντίστοιχο τη φετινή σεζόν, καθώς σε προηγούμενες περιπτώσεις η ομάδα των Σερρών είχε προχωρήσει σε διευθετήσεις των υποχρεώσεών της και οι σχετικές ποινές είχαν αρθεί μετά από σύντομο χρονικό διάστημα.

Πλέον, μένει να φανεί αν ο Πανσερραϊκός έχει ήδη κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση και σε αυτή την υπόθεση ή αν το ban θα παραμείνει ενεργό, επηρεάζοντας τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

