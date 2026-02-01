Το βράδυ της Κυριακής (01/02) η ΑΕΚ υποδέχεται στην κατάμεστη Allwyn Arena τον Ολυμπιακό, στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Όλη την περασμένη εβδομάδα, ο χώρος του ποδοσφαίρου, αλλά και ολόκληρη η χώρα πενθεί. Πενθεί για τους 13 αδικοχαμένους συνανθρώπους μας, τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα στη Ρουμανία, τον φίλο του «δικεφάλου του βορρά» που στο άκουσμα της είδησης «έσβησε» στη Λάρισα, αλλά και για τις πέντε γυναίκες που έφυγαν τόσο άδικα και βίαια μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ δεν ξέχασαν τα θύματα των Τρικάλων, με τους οργανωμένους οπαδούς της Θεσσαλικής πόλης να δίνουν το «παρών» στη Νέα Φιλαδέλφεια, αναρτώντας ένα συγκινητικό πανό στην μνήμη των αδικοχαμένων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στο ατύχημα της βιομηχανίας.

«Αυτό είναι για όλους τους γονείς που κάνουνε τα "μαγικά" τους και ας κινδυνεύουν να πεθάνουν με τα ρούχα της δουλειάς τους. Καλό παράδεισο», ανέφερε το μήνυμα.

