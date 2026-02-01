Το… έκανε ξανά ο Άρης Betsson! Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς κυριάρχησε επί του Παναθηναϊκού AKTOR με σκορ 102-95 στο κατάμεστο και καυτό Αλεξάνδρειο, παίρνοντας ένα σπουδαίο αποτέλεσμα για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL!

Οι «πράσινοι» είχαν σχεδόν δύο χρόνια να ηττηθούν στο πρωτάθλημα από ομάδα εκτός του Ολυμπιακού, από τον Φεβρουάριο του 2024, όταν πάλι είχαν χάσει από τους Θεσσαλονικείς, εκείνη τη φορά στο ΟΑΚΑ. Ο «Αυτοκράτορας» κατάφερε να πετύχει και πάλι μία τεράστια νίκη επί του «τριφυλλιού», που χάνει πλέον εκτός μεγάλης έκπληξης το πλεονέκτημα έδρας από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Ο Άρης Betsson, με «όπλο» την άμυνά του, κατάφερε να κυριαρχήσει επί του Παναθηναϊκού AKTOR, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, φτάνοντας μέχρι και το +15 (81-66) κάτι παραπάνω από 3 λεπτά πριν το φινάλε.

Παρά την επική αντεπίθεση των φιλοξενούμενων και τα πολλά λάθη των «κίτρινων» στην τελική ευθεία που οδήγησαν το ματς στην παράταση με κρίσιμο τρίποντο του Χουάντσο (87-87), ο Άρης διατήρησε την κυριαρχία του στο έξτρα πεντάλεπτο, πανηγυρίζοντας τη νίκη μπροστά στον Ρίτσαρντ Σιάο.

To ματς

Το πρώτο καλάθι στο ματς ήρθε με κάρφωμα του Χολμς (0-2), ενώ ο Κώστας Αντετοκούνμπο απάντησε για το 2-2. Ο Χουάντσο ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων (4-5), με τον Τζόουνς να πετυχαίνει συνεχόμενους πόντους για το 9-7. Ο Νουά βρήκε στόχο στον αιφνιδιασμό (11-7), με τον Μήτρου-Λονγκ να ευστοχεί σε τρίποντο για το 14-9. Ο Χουάντσο μείωσε από τη γραμμή (14-10), πριν βάλει νέο μακρινό σουτ για το 14-13.

Ο Νουά συνέχισε το καλό παιχνίδι του με εύστοχο τρίποντο (17-14), με τον Χολμς να μειώνει από τη γραμμή και τον Όσμαν να πετυχαίνει γκολ φάουλ για το 17-18. Ο Τζόουνς ισοφάρισε από κοντά (19-19), με τον Κουλμπόκα να δίνει προβάδισμα στους γηπεδούχους με τρίποντο (22-21). Ο Γκραντ με λέι απ έγραψε το 22-23 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος άρχισε με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου (22-26), ενώ ο Γιούρτσεβεν με δύο βολές έγραψε το 22-28. Ο Σορτς με εκπληκτικό λέι απ μπροστά στον Αντετοκούνμπο έφερε τον Παναθηναϊκό στο +8 (22-30), αναγκάζοντας τον Μίλιτσιτς να καλέσει τάιμ-άουτ. Ο Νουά έδωσε λύση στους Θεσσαλονικείς, με τον Ρογκαβόπουλο να σκοράρει για το 24-32.

Ο Γάλλος φόργουορντ κράτησε τον Άρη κοντά με συνεχόμενους πόντους (28-32), όμως ο Σλούκας έγραψε με το πρώτο του καλάθι το 28-35. Οι γηπεδούχοι μείωσαν με βολές, ενώ ο Μήτρου-Λονγκ έφερε τον Άρη σε απόσταση βολής με λέι απ μετά από λάθος του Σορτς (32-35). Η αντεπίθεση συνεχίστηκε, καθώς Πουλιανίτη και Νουά έβαλαν μπροστά την ομάδα του Μίλιτσιτς (36-35), με τον Αταμάν να παίρνει εσπευσμένο τάιμ άουτ. Ο Τολιόπουλος έδωσε λύση στον Παναθηναϊκό με τρίποντο (37-38), με τους Νουά και Μήτογλου να ανταλλάζουν καλάθια για το 39-40. Ο Μήτρου-Λονγκ ευστόχησε σε τρίποντο, με τον Ρογκαβόπουλο να ισοφαρίζει σε 42-42 πριν την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος, ο Τολιόπουλος με τρίποντο έστειλε τον Παναθηναϊκό στο +4 (44-48), με τον Τζόουνς να μειώνει από κοντά σε 46-48. Ο ίδιος με μακρινό σουτ έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους (51-50), με τους Μήτρου-Λονγκ και Νουά να βάζουν συνεχόμενα καλάθια για το 55-50.

Ο Αντετοκούνμπο κάρφωσε εντυπωσιακά μετά από σερί άστοχες βολές των φιλοξενούμενων (57-50), ενώ ο Χάρελ έκλεψε και σκόραρε για το +9 του Άρη. Ο Γκραντ έδωσε ανάσα στον Παναθηναϊκό με τρίποντο (59-53), με τον Χάρελ να βάζει ένα πολύ δύσκολο καλάθι για το 61-53. Ο Όσμαν πέτυχε γκολ φάουλ στο ανοιχτό γήπεδο (61-56), με τον Μποχωρίδη να απαντάει από κοντά για το 63-56 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Αντετοκούνμπο έστειλε τον Άρη στο +9 με φοβερό κάρφωμα (65-56), με τον Σορτς να βάζει κρίσιμο γκολ φάουλ για το 65-59. Ο Μήτρου-Λονγκ βρήκε λύση για τους Θεσσαλονικείς, με τον Χολμς να καρφώνει και να κρατάει κοντά τον Παναθηναϊκό, γράφοντας το 68-61. Ο Σορτς μείωσε ακόμη περισσότερο με λέι απ (69-63), με τον Όσμαν να πετυχαίνει πολύ κρίσιμο γκολ φάουλ για το 69-66, φέρνοντας το «τριφύλλι» σε απόσταση μίας κατοχής.

Ο Άντζουσιτς έβαλε μεγάλο τρίποντο (72-66), με τον Μήτρου-Λονγκ να κάνει το ίδιο στο τρανζίσιον για το 75-66. Η αποβολή των Αταμάν και Χολμς έφερε τέσσερις βολές στον Άρη με τον Άντζουσιτς (79-66), με τον Όσμαν να βρίσκει καλάθι μετά από ώρα για τους «πράσινους», μειώνοντας σε 83-74 με συνεχόμενα τρίποντα.

Ο Σορτς έκλεψε και σκόραρε (83-76), με τα συνεχόμενα λάθη του νευρικού) Άρη να φέρνουν τον Παναθηναϊκό ακόμη πιο κοντά με Σαμοντούροφ και Χουάντσο (83-80). Ο Αντετοκούνμπο έδωσε λύση με δύο σημαντικές βολές (85-80), με τους Γκραντ και Σαμοντούροφ να κάνουν 1/4 σε κρίσιμες βολές για το 85-81. Ο Τζόουνς, από την πλευρά του, έκανε 2/2 και έγραψε το 87-81 σε κομβικό σημείο. Ο Σορτς έβαλε λέι απ (87-83) και στη συνέχεια έκανε 1/2 βολές (87-84), με τον Τζόουνς να κάνει λάθος, τον Όσμαν να κλέβει και τον Ερνανγκόμεθ να βάζει τρίποντο ισοφάρισης για το 87-87. Ο Νουά αστόχησε από τη γωνία και το ματς πήγε παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Νουά έβαλε ξανά μπροστά τον Άρη με λέι απ (89-87). Ο Αντετοκούνμπο έβαλε δύο βολές (91-87), με τον Γκραντ να κάνει 1/2 για το 91-88, συνεχίζοντας την τρομερή αστοχία του Παναθηναϊκού από τη γραμμή. Ο Μήτρου-Λονγκ ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο (94-88), με τον Χουάντσο να ευστοχεί σε δύο βολές για το 95-90. Ο Μποχωρίδης έχασε τρίποντο, με τον Γκραντ να βάζει δύο σουτ από τη γραμμή για το 95-92. Ο Μήτρου-Λονγκ βρήκε στόχο σε ένα ακόμη μεγάλο σουτ (97-92), με τον Ρογκαβόπουλο να δίνει λύση με τρίποντο για το 97-95. Ο Μποχωρίδης κατάφερε να βρει στόχο σε μεγάλο σουτ (100-95), με τον Νουά να τελειώνει το ματς με δύο βολές και να χαρίζει τη σπουδαία νίκη στον Άρη.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 42-42, 63-56, 87-87 (κ.δ.), 102-95 (παρ.).

Έκρηξη Γιαννακόπουλου

Την έκρηξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προκάλεσε η αποκαρδιωτική εμφάνιση και η ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη! Ο ισχυρός άνδρας του τριφυλλιού, μετά τη λήξη της αναμέτρησης στο «Αλεξάνδρειο» μέσω του Instagram εξαπέλυσε... βολές κατά πάντων, κρούοντας τον κώδωνα και φέρνοντάς τους προ των ευθυνών τους.

Μάλιστα κάλεσε άπαντες, παίκτες και προπονητές να παραιτηθούν όταν επιστρέψουν στην Αθήνα! Μάλιστα πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει δικαιολογία και τους εγκάλεσε στην τάξη για να καταλάβουν πόσο βαριά φανέλα φορούν, αλλά και να αναλογιστούν το μέγεθος του μπάτζετ του τριφυλλιού.

