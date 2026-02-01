Πριν τη σέντρα του ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός, εκπρόσωποι των συνδέσμων των ασπρόμαυρων απ' όλη την Ελλάδα εναπόθεσαν δεκάδες στεφάνια μπροστά στο πέταλο της Θύρας 4 για τους επτά φίλους του «δικέφαλου του βορρά» που έχασαν τη ζωή τους την περασμένη Τρίτη σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η κάμερα έπιασε αρκετούς οπαδούς στην κερκίδα να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, ξεσπώντας για τον χαμό των συνοπαδών τους.

«Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», το σύνθημα που δονούσε την ατμόσφαιρα.

Οι ποδοσφαιριστές και το διαιτητικό τιμ μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας μπλούζες που ανέφεραν «Αθάνατοι» και την ημερομηνία του δυστυχήματος. Άπαντες, πήγαν στο σημείο που είναι αφιερωμένο στη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ και άφησαν λουλούδια, με τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν να είναι συγκλονιστικές.

