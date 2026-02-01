Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγκλονιστικές στιγμές στην Τούμπα: Οπαδοί κλαίνε στην κερκίδα, δεκάδες στεφάνια στη μνήμη των 7 φιλάθλων

Οι ποδοσφαιριστές και το διαιτητικό τιμ μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας μπλούζες που ανέφεραν «Αθάνατοι» και την ημερομηνία του δυστυχήματος

ΠΑΟΚ

Πριν τη σέντρα του ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός, εκπρόσωποι των συνδέσμων των ασπρόμαυρων απ' όλη την Ελλάδα εναπόθεσαν δεκάδες στεφάνια μπροστά στο πέταλο της Θύρας 4 για τους επτά φίλους του «δικέφαλου του βορρά» που έχασαν τη ζωή τους την περασμένη Τρίτη σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

ΠΑΟΚ

Η κάμερα έπιασε αρκετούς οπαδούς στην κερκίδα να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, ξεσπώντας για τον χαμό των συνοπαδών τους.

ΠΑΟΚ

«Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», το σύνθημα που δονούσε την ατμόσφαιρα.

ΠΑΟΚ

Οι ποδοσφαιριστές και το διαιτητικό τιμ μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας μπλούζες που ανέφεραν «Αθάνατοι» και την ημερομηνία του δυστυχήματος. Άπαντες, πήγαν στο σημείο που είναι αφιερωμένο στη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ και άφησαν λουλούδια, με τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν να είναι συγκλονιστικές.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ Τούμπα τροχαίο δυστύχημα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark