Εύκολα επικράτησε ο Παναθηναϊκός της Κηφισιάς στη Λεωφόρο την Κυριακή, με πρωταγωνιστές τους Τετέι και Αντίνο.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε τον Παναθηναϊκό με 4-3-3 και τον Λαφόν κάτω από την εστία και τους Καλάμπρια, Ίνγκασον, Γέντβαϊ και Κυριακόπουλο να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Ο Κοντούρης σε ρόλο κόφτη, με τον Σιώπη (δεξιά) και Ρενάτο Σάντσες (αριστερά) σε ρόλο εσωτερικών μέσων. Παντελίδης στο δεξί άκρο της επίθεσης, Αντίνο στο αριστερό και Τετέι στην κορυφή.

Από την άλλη, ο Σεμπάστιαν Λέτο επέλεξε το 4-2-3-1 για την Κηφισιά, με τον Ραμίρες κάτω από τα γκολπόστ. Σιμόν, Σόουζα, Πόκορνι και Μαϊντάνα στην άμυνα, με το δίδυμο στα χαφ να αποτελείται από Ρούμπεν Πέρεθ και Έμπο. Στο δεξί άκρο ο Χριστόπουλος, στο αριστερό ο Ζέρσον Σόουζα (εναλάσσονταν μέσα στο ματς) και ο Πόμπο σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Μίγιτς.

Το ματς:

Η Κηφισιά μπήκε στο παιχνίδι με σαφή πρόθεση να χτυπήσει τον Παναθηναϊκό στην κόντρα, επιχειρώντας να εκμεταλλευτεί τους χώρους πίσω από την άμυνα των «πράσινων». Κομβικό ρόλο σε αυτό είχε ο Χριστόπουλος, ο οποίος έδωσε πολλές μάχες στον αέρα, κέρδισε μονομαχίες και βοήθησε την ομάδα του να πάρει κατοχές στο μισό του Παναθηναϊκού.

Η πρώτη καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 7'. Από εκτέλεση κόρνερ, ο Πόκορνι βρέθηκε μόνος στο δεύτερο δοκάρι, καθώς ο Λαφόν δεν κατάφερε να απομακρύνει με γροθιές την μπάλα. Ο στόπερ της Κηφισιάς πήρε την κεφαλιά, με τον Τετέι να απομακρύνει πριν δημιουργηθεί σοβαρός κίνδυνος.

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε περίπου δέκα λεπτά για να βρει ρυθμό. Από εκείνο το σημείο και μετά άρχισε να πιέζει πιο ψηλά, να κλέβει μπάλες και να εγκαθίσταται σταδιακά στο επιθετικό του τρίτο, χωρίς ωστόσο να δημιουργεί άμεσα καθαρές φάσεις.

Η πίεση, όμως, απέδωσε καρπούς στο 21'. Ο Τετέι ξεκίνησε λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, συνεργάστηκε άψογα με τον Αντίνο από τα αριστερά, πήρε ξανά την μπάλα μέσα στην περιοχή, γύρισε το σώμα του και με συρτό σουτ άνοιξε το σκορ στην πρώτη ουσιαστική ευκαιρία του Παναθηναϊκού.

Το γκολ έδωσε αυτοπεποίθηση στους «πράσινους», με τον Αντίνο να γίνεται όλο και πιο επιδραστικός στις κινήσεις του και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού να αποκτά ξεκάθαρα μονόπλευρο χαρακτήρα, αναπτυσσόμενο κυρίως από την αριστερή πλευρά, ώστε να αξιοποιηθεί η ταχύτητα του Αργεντινού.

Στο 32' ο Τετέι άγγιξε το 2-0 με εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι που πέρασε άουτ, ενώ λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου η Κηφισιά είχε τη δική της στιγμή, με το σουτ του Πόμπο στο 44’ να περνά δίπλα από το δοκάρι.

Η Κηφισιά μπήκε με ένταση στο δεύτερο ημίχρονο, δείχνοντας από νωρίς πως δεν είχε καμία διάθεση να παραδοθεί. Στο 49' απείλησε σοβαρά στην αντεπίθεση, όμως το κακό κοντρόλ του Μίγιτς μέσα στην περιοχή έδωσε την ευκαιρία στον Λαφόν να επέμβει έγκαιρα.

Λίγα λεπτά αργότερα, από κόντρα σε κάθετη πάσα του Σιώπη, η μπάλα στρώθηκε στον Πόμπο, ο οποίος βρέθηκε τετ α τετ με τον Γάλλο τερματοφύλακα, αλλά δίστασε να τελειώσει τη φάση, με τον Λαφόν να μπλοκάρει χωρίς δυσκολία.

Ο Παναθηναϊκός απάντησε στο 59' με μία από τις πιο καλοδουλεμένες επιθέσεις του αγώνα. Ο Κοντούρης διένυσε αρκετά μέτρα με την μπάλα, συνεργάστηκε άψογα με τον Ζαρουρί και εκτέλεσε από το ύψος του πέναλτι, με τον Ραμίρες να αντιδρά σωστά και να κρατά την Κηφισιά στο παιχνίδι.

Στο 64' ήρθε η φάση που άλλαξε τις ισορροπίες, με τον Πέτκοφ να αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Σιώπη. Η ομάδα του Λέτο έμεινε με δέκα παίκτες, έχοντας ολοκληρώσει τις αλλαγές της, και αναγκάστηκε να συνεχίσει το παιχνίδι με μόλις έναν στόπερ στην άμυνα.

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα ο Παναθηναϊκός ανέβασε ακόμη περισσότερο την πίεσή του, θέλοντας να «καθαρίσει» οριστικά το παιχνίδι και να μην αφήσει περιθώρια αμφισβήτησης. Στο 77' χάθηκε τεράστια ευκαιρία για το 2-0, όταν ο Τετέι κράτησε σωστά την μπάλα μέσα στην περιοχή, την έστρωσε στον Ζαρουρί κι εκείνος βρήκε τον επερχόμενο Μπακασέτα, όμως το δυνατό του σουτ από πλεονεκτική θέση πέρασε εκτός εστίας.

Ο Ράφα Μπενίτεθ φρέσκαρε την ομάδα στο 80', περνώντας τους Τσέριν, Ταμπόρδα και Σβιντέρσκι αντί των Κοντούρη, Τετέι και Αντίνο, με τον νεαρό χαφ να αποχωρεί δικαίως καταχειροκροτούμενος για την εξαιρετική του εμφάνιση. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Σβιντέρσκι βρέθηκε στην πλάτη της άμυνας μετά από κάθετη μπαλιά του Καλάμπρια και πλάσαρε τον Ραμίρες, με το γκολ να ακυρώνεται αρχικά ως οφσάιντ, όμως ο VAR έδειξε πως ο Πολωνός καλυπτόταν και έτσι το «τριφύλλι» κλείδωσε τη νίκη.

Ένα λεπτό αργότερα μπήκε και το κερασάκι στην τούρτα με τον Ταμπόρδα να σκοράρει δεύτερο γκολ μέσα σε λίγες μέρες. Μετά από φάση διαρκείας και ασταθή απόκρουση του Ραμίρες στο σουτ του Τσέριν, ο Ταμπόρδα καραδοκούσε στο σωστό σημείο και με ψύχραιμο αριστερό τελείωμα σε κενή εστία διαμόρφωσε το 3-0.

