Το βράδυ της Τετάρτης (15/10) ο πρόεδρος του Πανιωνίου, Θεόδωρος Μικρόπουλος, προανήγγειλε εξελίξεις μετά και τη νέα ήττα της ομάδας και την κακή εμφάνιση, αυτή τη φορά από την Μπουργκ για τη φάση των ομίλων του EuroCup.

Ένα 24ωρο αργότερα, έρχεται η πρώτη κίνηση των Νεοσμυρνιωτών, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει πως ο Φάνης Χριστοδούλου αναλαμβάνει τον ρόλο του General Manager στον σύλλογο.

Να σημειωθεί πως ο Πανιώνιος μετρά τέσσερις ήττες και μάλιστα με πολύ άσχημη εικόνα στο παρκέ, στις πρώτες του υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με τον τεχνικό, Λούκα Παβίτσεβιτς, να βρίσκεται... υπ' ατμών για να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Πανιώνιος:

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ανακοινώνει ότι ο Φάνης Χριστοδούλου αναλαμβάνει επισήμως τον ρόλο του General Manager της ομάδας.

Για ένα σύμβολο όπως ο Φάνης Χριστοδούλου οι θέσεις δεν είναι ό,τι σημαντικότερο από την ίδια του την παρουσία στην ομάδα μας. Όμως, στην επαγγελματική πορεία της ΚΑΕ και κυρίως στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης για την βελτίωση της λειτουργίας και την αποσαφήνιση των ρόλων, κρίθηκε απαραίτητο να έχει ο Φάνης την ευθύνη του αγωνιστικού τμήματος».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.