Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μπακασέτας: Βρέθηκε… σε νταλίκα στην Τουρκία

Εντοπίστηκε νταλίκα στους δρόμους της Τουρκίας με αφίσα του Μπακασέτα στο πίσω μέρος, τιμώντας την παρουσία του στην Τραμπζονσπόρ

Μπακασέτας

Ο Τάσος Μπακασέτας φαίνεται ότι έχει κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά των φιλάθλων της Τουρκίας. Πρόσφατα, εντοπιστικέ μια νταλίκα στους δρόμους της Τουρκίας, η οποία είχε στο πίσω μέρος της μια μεγάλη αφίσα με τον Έλληνα διεθνή, τιμώντας την παρουσία του στην Τραμπζονσπόρ.

Ο Μπακασέτας δεν πέρασε απλώς από την ομάδα, αλλά άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του. Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική, καθώς βοήθησε σημαντικά την ομάδα στην πορεία της, φτάνοντας ακόμη και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η αγάπη και ο σεβασμός των φίλων της Τραμπζονσπόρ προς το πρόσωπό του φαίνεται πως παραμένει ζωντανή.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τάσος Μπακασέτας Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark