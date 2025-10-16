Μπακασέτας: Βρέθηκε… σε νταλίκα στην Τουρκία

Ο Τάσος Μπακασέτας φαίνεται ότι έχει κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά των φιλάθλων της Τουρκίας. Πρόσφατα, εντοπιστικέ μια νταλίκα στους δρόμους της Τουρκίας, η οποία είχε στο πίσω μέρος της μια μεγάλη αφίσα με τον Έλληνα διεθνή, τιμώντας την παρουσία του στην Τραμπζονσπόρ.
Ο Μπακασέτας δεν πέρασε απλώς από την ομάδα, αλλά άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του. Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική, καθώς βοήθησε σημαντικά την ομάδα στην πορεία της, φτάνοντας ακόμη και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η αγάπη και ο σεβασμός των φίλων της Τραμπζονσπόρ προς το πρόσωπό του φαίνεται πως παραμένει ζωντανή.
