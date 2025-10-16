Λιγότερο από μία εβδομάδα απομένει για την έναρξη της regular season στο ΝΒΑ, με τις 30 ομάδες να κάνουν τις τελευταίες κινήσεις τους στην κατάρτιση των ρόστερ.

Σε μια τέτοια ενέργεια προέβησαν και οι Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι και προχώρησαν στην αποδέσμευση του Κρις Λίβινγκστον, παρά το γεγονός πως ο 22χρονος άσος είχε υπογράψει φέτος το καλοκαίρι εγγυημένο συμβόλαιο 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα «ελάφια» θέλησαν να αποσυμφωρήσουν το ρόστερ τους ώστε να καταλήξουν στην τελική 15άδα τους.

Ο νεαρός φόργουορντ που είχε επιλεχθεί στο Νο. 58 του ντραφτ του 2023, αγωνίστηκε για δύο σεζόν στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αριθμώντας 1,3 πόντους και 1,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε σύνολο 42 αγώνων.

The Milwaukee Bucks are waiving forward Chris Livingston, sources tell ESPN. Livingston, the last pick in the 2023 NBA draft, signed a guaranteed deal in the offseason with the Bucks, who are in midst of a crunch for their final 15-man roster. pic.twitter.com/ivQtUEekgD — Shams Charania (@ShamsCharania) October 16, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.