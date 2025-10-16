Λογαριασμός
Οι Μπακς αποδέσμευσαν τον Κρις Λίβινγκστον

Οι Μιλγουόκι Μπακς προχώρησαν στην αποδέσμευση του Κρις Λίβινγκστον με τον 22χρονο φόργουορντ να αποχωρεί από τα «ελάφια» μετά από δύο χρόνια παρουσίας  

Chris Livingston

Λιγότερο από μία εβδομάδα απομένει για την έναρξη της regular season στο ΝΒΑ, με τις 30 ομάδες να κάνουν τις τελευταίες κινήσεις τους στην κατάρτιση των ρόστερ.

Σε μια τέτοια ενέργεια προέβησαν και οι Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι και προχώρησαν στην αποδέσμευση του Κρις Λίβινγκστον, παρά το γεγονός πως ο 22χρονος άσος είχε υπογράψει φέτος το καλοκαίρι εγγυημένο συμβόλαιο 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα «ελάφια» θέλησαν να αποσυμφωρήσουν το ρόστερ τους ώστε να καταλήξουν στην τελική 15άδα τους.

Ο νεαρός φόργουορντ που είχε επιλεχθεί στο Νο. 58 του ντραφτ του 2023, αγωνίστηκε για δύο σεζόν στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αριθμώντας 1,3 πόντους και 1,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε σύνολο 42 αγώνων.

Πηγή: sport-fm.gr

