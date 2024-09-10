Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Με απουσίες, αλλά με διαθέσιμο Φουρνιέ

Με ακόμη ένα δυνατό τεστ συνεχίζει ο Ολυμπιακός την προετοιμασία του.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν πρεμιέρα στα φιλικά απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, την οποία νίκησαν 84-83 στο πλαίσιο του «A Moment to Remember» προς τιμήν του Γιώργου Πρίντεζη και μάλιστα με καλάθι στο τέλος του εμβληματικού αρχηγού. Ο επόμενος αντίπαλος θα είναι ξανά επιπέδου Ευρωλίγκας και συγκεκριμένα ο Ερυθρός Αστέρας.

Η αναμέτρηση με την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (10/9, 18:00) στο ΣΕΦ και θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Ωστόσο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει αρκετές απουσίες και σ’ αυτό το ματς. Τελευταία απώλεια για τους Πειραιώτες ήταν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος σέντερ τραυματίστηκε στον δεξιό αστράγαλο στην προπόνηση και έχει τεθεί νοκ άουτ.

Από ‘κει και πέρα, εκτός για τον Ολυμπιακό θα είναι ακόμη οι Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος και Φίλιπ Πετρούσεφ, καθώς συνεχίζουν το ατομικό τους πρόγραμμα, αλλά και οι Κώστας Παπανικολάου και Τόμας Γουόκαπ, αφού αμφότεροι είναι στην Κωνσταντινούπολη, λόγω υποχρεώσεων με την Ευρωλίγκα. Φυσικά, δεν υπολογίζονται οι Μουσταφά Φαλ και Κίναν Έβανς, αλλά είναι πιθανό να πάρει τα πρώτα του λεπτά με την ερυθρόλευκη φανέλα ο Εβάν Φουρνιέ.

Αντίθετα, ο Ερυθρός Αστέρας είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο στην προετοιμασία του, καθώς έχει δώσει ήδη τρία φιλικά. Εκεί, η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου έχει κάνει το 3/3, όπου στο πιο πρόσφατο επικράτησε 82-74 της Χάποελ Τελ Αβίβ. Όσον αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος δεν υπολογίζει στους Μίλος Τεόντοσιτς και Νεμάνια Νέντοβιτς.

Διαθέσιμοι να αγωνιστούν είναι οι δύο πρώην «ερυθρόλευκοι» του Πειραιά, Τζόελ Μπολομπόι και Αϊζάια Κάναν. Στο μεταξύ, το καλοκαίρι ο Ερυθρός Αστέρας απέκτησε τους Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Μάικ Ντάουμ, ενώ επέστρεψαν οι Νίκολα Κάλινιτς και Όγκνιεν Ντόμπριτς.





