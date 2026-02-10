Ο Πανιώνιος Cosmorama Travel ρίχνει αυλαία στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις την Τρίτη (10/2, 19:30) στο ΔΑΚ Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας», αντιμετωπίζοντας την Μπεσίκτας στο τελευταίο του παιχνίδι για το BKT EuroCup 2025-2026. Μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ολοκληρώνεται μια χρονιά-ορόσημο: η επιστροφή του Ιστορικού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 11 ολόκληρα χρόνια, αλλά και ο εορτασμός των 50 χρόνων από την πρώτη επίσημη ευρωπαϊκή εμφάνιση του συλλόγου.

Οι φίλοι του Πανιωνίου αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών» στις εξέδρες, για να χειροκροτήσουν την ομάδα που τίμησε το ευρωπαϊκό της ταξίδι και να της δώσουν την απαραίτητη ώθηση ενόψει της συνέχειας στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Το τελευταίο ευρωπαϊκό ραντεβού της σεζόν είναι και μια ευκαιρία για γιορτή, αναγνώριση και ψυχολογική τόνωση πριν από τη συνέχεια των εγχώριων υποχρεώσεων.

Πηγή: skai.gr

