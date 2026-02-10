Σκάνδαλο Επστάιν: Αναφορά στον Φρανκ Ριμπερί μέσα στα έγγραφα

Το όνομα του Φρανκ Ριμπερί εμφανίζεται ανάμεσα σε εκείνα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα της υπόθεσης του Τζέφρι Επστάιν, τα οποία δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Στο τεράστιο αυτό αρχείο, που περιλαμβάνει εκατομμύρια σελίδες, βρίσκονται αναφορές σε πολιτικούς, επιχειρηματίες, δημόσια πρόσωπα αλλά και αθλητές -μεταξύ αυτών και ο άλλοτε αστέρας της Μπάγερν Μονάχου.

Σε συγκεκριμένο σημείο των εγγράφων γίνεται αναφορά σε περιστατικό του 2002, όπου μάρτυρας περιγράφει ότι άτομο που συνδέθηκε με τον Ριμπερί είχε ζητήσει «14χρονα κορίτσια», με την Αστυνομία της Βερσαλλίας να παρεμβαίνει. Η αναφορά αυτή δεν συνοδεύεται από κάποια επίσημη κατηγορία εις βάρος του Γάλλου ποδοσφαιριστή, αλλά καταγράφεται ως μέρος μαρτυρικής κατάθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ριμπερί είχε βρεθεί στο επίκεντρο και το 2010, σε μια ξεχωριστή υπόθεση που δεν σχετιζόταν με τον Επστάιν, όταν κατηγορήθηκε -μαζί με τον Καρίμ Μπενζεμά- για προσέλκυση ανήλικης ιερόδουλης. Το 2014, τα γαλλικά δικαστήρια απέρριψαν πλήρως τις κατηγορίες και για τους δύο.

