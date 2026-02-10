Η ήττα με 1-0 από τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη, για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League, άφησε έντονο προβληματισμό στον Ολυμπιακό, αλλά και ξεκάθαρο μήνυμα αυτοκριτικής στα αποδυτήρια. Χωρίς διάθεση για δικαιολογίες, οι «ερυθρόλευκοι» ανέλαβαν την ευθύνη για την κακή εικόνα στο ντέρμπι και έστειλαν το σύνθημα της άμεσης αντίδρασης.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης μετά το παιχνίδι, κυρίως λόγω των επιλογών του στο αρχικό σχήμα. Ωστόσο, το κλίμα που επικράτησε στον Ρέντη την επόμενη μέρα ήταν ξεκάθαρο: «Δεν φταίει ο κόουτς, εμείς φταίμε». Οι ποδοσφαιριστές πήραν πάνω τους την ευθύνη για το αποτέλεσμα, αναγνωρίζοντας ότι μετά το γκολ του Παναθηναϊκού η ομάδα έδειξε σαν να «σταμάτησε να παίζει».

Η συγκεκριμένη φράση αποδόθηκε και στον ίδιο τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος, σε ήρεμο αλλά αυστηρό τόνο, στάθηκε στη νοοτροπία και τη διαχείριση του αγώνα. «Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάναμε μετά το γκολ. Ήταν σαν να χάσαμε τη συγκέντρωσή μας», ήταν το νόημα των όσων μεταφέρθηκαν στους παίκτες, χωρίς φωνές, αλλά με σαφή μηνύματα.

Στα αποδυτήρια έγινε ξεκάθαρο πως κανείς δεν «πέταξε το μπαλάκι» αλλού. Οι παίκτες παραδέχθηκαν τα λάθη τους, ειδικά στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, εκεί όπου οι επιλογές ήταν βιαστικές και χωρίς καθαρό μυαλό. «Εμείς σταθήκαμε, εμείς θα το γυρίσουμε», ειπώθηκε χαρακτηριστικά, με τη συζήτηση να έχει κοινό παρονομαστή την άμεση επιστροφή στις νίκες.

Το στοιχείο που ενόχλησε περισσότερο τον προπονητή δεν ήταν τόσο το σκορ, όσο η εικόνα μετά το 0-1. Η αίσθηση ότι το παιχνίδι «χάθηκε ψυχολογικά» και όχι αγωνιστικά, βάρυνε την ανάλυση. Ο Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην ανάγκη αντίδρασης μετά από τέτοιες ήττες, τονίζοντας ότι η ομάδα έχει αποδείξει και στο παρελθόν πως μπορεί να επιστρέφει δυνατά.

Η επόμενη μέρα βρίσκει τον Ολυμπιακό με ρεπό στο σημερινό πρόγραμμα, ώστε οι ποδοσφαιριστές να πάρουν τις απαραίτητες ανάσες, να καθαρίσουν το μυαλό τους και να αφήσουν πίσω το ντέρμπι. Εξαίρεση αποτελεί ο Πιρόλα, ο οποίος θα συνεχίσει το ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης με στόχο την επιστροφή του στη δράση. Από αύριο, η ομάδα επιστρέφει στον Ρέντη και ξεκινά την προετοιμασία της για την επικίνδυνη έξοδο στη Λιβαδειά.

