Η Αρμάνι Μιλάνο υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για την EuroLeague.

Η ομάδα του Έτορε Μεσίνα διαθέτει εξαιρετική επιθετική λειτουργία, όμως αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην άμυνα και στα ριμπάουντ.

Οι «πράσινοι» καλούνται να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες της ιταλικής ομάδας και να φύγουν με μια πολύτιμη εκτός έδρας νίκη.

