Τα δυνατά και αδύνατα σημεία της Αρμάνι Μιλάνο που πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του μια σημαντική ευκαιρία για εκτός έδρας νίκη - Κλειδιά της αναμέτρησης, η κυριαρχία στα ριμπάουντ και η σωστή περιφερειακή άμυνα

pao

Η Αρμάνι Μιλάνο υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για την EuroLeague.

Η ομάδα του Έτορε Μεσίνα διαθέτει εξαιρετική επιθετική λειτουργία, όμως αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην άμυνα και στα ριμπάουντ.

Οι «πράσινοι» καλούνται να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες της ιταλικής ομάδας και να φύγουν με μια πολύτιμη εκτός έδρας νίκη.

