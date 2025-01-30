Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Μη φωνάζετε, κανένας δεν πληρώνεται»: Παίκτης στο Β' τοπικό έβαλε στη θέση του οπαδό που έβριζε - Δείτε βίντεο

Παίκτης σε τοπικό αγώνα της Καβάλας αντέδρασε σε κάτι που άκουσε από την κερκίδα και το κοινό τον χειροκρότησε

Καβάλα β' τοπικό

Ένα σπάνιο περιστατικό έλαβε χώρα στον αγώνα Μακεδονικός Αμισιανών-Ασπίδα Πολυστύλου, για το β' τοπικό Καβάλας.

Ο αρχηγός της Ασπίδας Πολυστύλου, Θανάσης Χριστόγλου Παπαδόπουλος, αντέδρασε σε κάτι προσβλητικό που ακούστηκε από την κερκίδα και ζήτησε σεβασμό για τους παίκτες που αγωνίζονται ερασιτεχνικά.

«Μη φωνάζετε, κανένας δεν πληρώνεται!», είπε, με έναν οπαδό να αντιδρά και να τον βρίζει, αλλά τους υπόλοιπους να παίρνουν το μέρος του ποδοσφαιριστή και να τον χειροκροτούν λέγοντας πως έχει δίκιο.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καβάλα ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark