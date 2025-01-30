Ένα σπάνιο περιστατικό έλαβε χώρα στον αγώνα Μακεδονικός Αμισιανών-Ασπίδα Πολυστύλου, για το β' τοπικό Καβάλας.

Ο αρχηγός της Ασπίδας Πολυστύλου, Θανάσης Χριστόγλου Παπαδόπουλος, αντέδρασε σε κάτι προσβλητικό που ακούστηκε από την κερκίδα και ζήτησε σεβασμό για τους παίκτες που αγωνίζονται ερασιτεχνικά.

«Μη φωνάζετε, κανένας δεν πληρώνεται!», είπε, με έναν οπαδό να αντιδρά και να τον βρίζει, αλλά τους υπόλοιπους να παίρνουν το μέρος του ποδοσφαιριστή και να τον χειροκροτούν λέγοντας πως έχει δίκιο.

Παίκτης στην Καβάλα βάζει στη θέση του προπονητή της εξέδρας και χειροκροτείται! pic.twitter.com/mFVy3sbKaV — Marka2‼️ (@Marka2free) January 29, 2025

