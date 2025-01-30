Πρώτη αποστολή σχεδόν… εξετελέσθη για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κλείνει στο «Ανοέτα» αυτήν την 8άδα αγώνων της League Phase του Europa League κόντρα στην προβληματική φέτος Ρεάλ Σοσιεδάδ και ψάχνει τη νίκη για όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα ενόψει των playoffs για τους «16».

Ο πρώτος στόχος του Δικεφάλου ήταν να βρεθεί στην 24άδα και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα το κάνει, συνεχίζοντας στα νοκ-άουτ. Για την ακρίβεια θα πρέπει να συμβούν σημεία και τέρατα για να μείνει εκτός η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, με όλα τα σενάρια να αναλύονται παρακάτω.

Ο ΠΑΟΚ βέβαια οφείλει να μείνει προσηλωμένος στο ματς του και να διεκδικήσει ακόμα και τη νίκη κόντρα στους Βάσκους, οι οποίοι είναι ισόβαθμοι στους 10 με τους Θεσσαλονικείς, ωστόσο λόγω διαφοράς τερμάτων (+2), βρίσκονται στη 18η θέση, μια θέση πίσω δηλαδή από τους πρωταθλητές Ελλάδος, που είναι στη 17η θέση και με διαφορά +4.

Μια Ρεάλ Σοσιεδάδ, της οποίας η θέση ευθυγραμμίζεται πλήρως και με την εικόνα που παρουσιάζει στο γήπεδο. Η ομάδα του Αλγκουαθίλ αποτελεί σκιά του εαυτού της και δεν θυμίζει σε τίποτα το σύνολο που έπαιζε ελκυστικό ποδόσφαιρο τα προηγούμενα χρόνια, με τον Ισπανό τεχνικό μάλιστα να ξεσπά στη συνέντευξη Τύπου και να υψώνει ασπίδα προστασίας στους παίκτες του για την κριτική που δέχονται.

Κριτική που μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς η ομάδα του Σαν Σεμπαστιάν γνώρισε την προηγούμενη αγωνιστική στο Europa League ήττα με κάτω τα χέρια από τη Λάτσιο (3-1), ενώ στη La Liga έχασε πολύ εύκολα εντός έδρας από τη Χετάφε 3-0!

Για αυτό και το συγκεκριμένο ματς συνιστά ευκαιρία για τον ανεβασμένο Δικέφαλο, που προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες με Σλάβια Πράγας (2-0) και Λεβαδειακό (1-0), έτσι ώστε να διεκδικήσει το τρίποντο και να πετάξει όσο πιο ψηλά στη βαθμολογία της διοργάνωσης, εκεί όπου μπορεί να βρεθεί από 9ος έως 25ος! Το ίδιο και το αυτό ισχύει και για τους Βάσκους.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι, Μπαλωμένος, Τσιφτσής, Σάστρε, Όττο, Κετζιόρα, Κωττάς, Κόλι, Μιχαηλίδης, Θυμιάνης, Μπάμπα, Σβαμπ, Οζντόεφ, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Σορετίρε, Ντεσπόντοφ, Μπράντον, Τσάλοφ.

Πιθανές ενδεκάδες:

Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ιμανόλ Αλγκουαθίλ): Ρεμίρο, Αραμπούρου, Θουμπέλντια, Αγκέρ, Χάβι Λόπεθ, Θουμπιμέντι, Μέντεθ, Σούτσιτς, Κούμπο, Γκόμεθ, Οϊαρθάμπαλ.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Γιόνι, Καμαρά, Οζντόεφ, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Τσάλοφ.

Τα δεδομένα για την πρόκριση

Ας περάσουμε τώρα στα σενάρια. Ο ΠΑΟΚ όπως αναφέρθηκε μπορεί να τερματίσει από 9ος έως 25ος. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να περάσει απευθείας στους «16», εν αντιθέσει με τον Ολυμπιακό.

Να τονιστεί βέβαια πως υψηλότερη θέση στην κατάταξη δεν σημαίνει αυτόματα και ευνοϊκότερη κλήρωση, ενώ υπενθυμίζεται πως δεν υπάρχει περιορισμός με τις ομάδες που μπορεί να κληρωθεί.

Μπορεί π.χ. να πέσει με τη Φερεντσβάρος, την οποία αντιμετώπισε στη League Phase.

Επίσης, αν οι «ασπρόμαυροι» βρεθούν στις θέσεις 9-16, θα παίξουν το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας και τον επαναληπτικό στην Τούμπα. Κάτι που θα συμβεί αυτομάτως αν νικήσουν!

Στο δια ταύτα. Για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να βγει ένατος θα πρέπει να κερδίσει με τουλάχιστον πέντε γκολ τη Σοσιεδάδ. Την ίδια ώρα, θέλει ένα τρελό συνδυασμό αποτελεσμάτων.

Ενδεικτικά τα αποτελέσματα που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να βγει 9ος:

Σοσιεδάδ - ΠΑΟΚ: 0-5

Άγιαξ - Γαλατασαράι: 1-0 (για κάθε γκολ που πετυχαίνει ο Αίαντας, θα χρειάζεται και ένα παραπάνω ο ΠΑΟΚ, π.χ. για 2-0 του Άγιαξ, 0-6 του ΠΑΟΚ και ούτω καθεξής)

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Βικτόρια Πλζεν: Νίκη Αθλέτικ ή ισοπαλία

Ολυμπιακός - Καραμπάγκ: Νίκη Καραμπάγκ ή ισοπαλία

Ρέιντζερς - Ουνιόν Βερολίνου: Ισοπαλία

Άλκμααρ - Φερεντσβάρος: Ισοπαλία

Μίντιλαντ - Φενέρμπαχτσε: Ισοπαλία ή νίκη Φενέρμπαχτσε

Τότεναμ - Έλφσμποργκ: Νίκη Τότεναμ ή ισοπαλία

Από την άλλη, για να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ζήσει έναν εφιάλτη, γνωρίζοντας μια από τις πιο βαριές ήττες στην ιστορία του. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να χάσει 5-0 και πάνω για να μείνει εκτός και ταυτόχρονα να υπάρξει ένας ακραίος συνδυασμός αποτελεσμάτων.

Ενδεικτικά τα αποτελέσματα που αφήνουν τον ΠΑΟΚ 25ο και εκτός συνέχειας:

Ρόμα - Άιντραχτ: Ισοπαλία

Άγιαξ - Γαλατασαράι: Ισοπαλία

Τότεναμ - Έλφσμποργκ: 0-2 (τουλάχιστον)

Σοσιεδάδ - ΠΑΟΚ: 5-0 (τουλάχιστον)

Μπράγκα - Λάτσιο: 4-0 (τουλάχιστον)

Μακάμπι - Πόρτο: Νίκη Πόρτο

Φερεντσβάρος - Άλκμααρ: Νίκη Φερεντσβάρος

Μίντιλαντ - Φενέρμπαχτσε: Νίκη Φενέρμπαχτσε

Τβέντε - Μπεσίκτας: Νίκη Μπεσίκτας

