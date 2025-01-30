Πανιώνιος: Ο Κάναντι έγινε συγγραφέας παιδικού βιβλίου

Πέρα από ένας εξαιρετικός παίκτης, ο Ντέβιν Κάναντι έχει και κρυφά ταλέντα. Ο Αμερικανός γκαρντ του Πανιωνίου έγινε συγγραφέας ενός εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου, με τίτλο «Αliya Can» (μτφ: «Η Αλίγια μπορεί»).

Το βιβλίο απευθύνεται σε όλους τους γονείς οι οποίοι θέλουν τα παιδιά τους να πιστεύουν ότι μπορούν να πετύχουν ό,τι βάλουν στόχο να κάνουν. Είναι εμπνευσμένο από έναν πατέρα που γίνεται για πρώτη φορά γονέας και η ηρωίδα του βιβλίου είναι μια μικρή κοπέλα, η Aliya, η οποία βρίσκει την αυτοπεποίθησή της πιστεύοντας ότι μπορεί να κάνει τα πάντα.

O 28χρονος γκαρντ μετρά φέτος 11,4 πόντους, 1,2 ασίστ και 2,3 ριμπάουντ σε 24:48 κατά μέσο όρο στην Stoiximan GBL με τον Πανιώνιο.

