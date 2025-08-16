Παναθηναϊκός: Τι συμβαίνει με τον Γιώργο Κυριακόπουλο (vid)

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος αποτέλεσε την πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού για την φετινή χρονιά. Παρότι έχει μόνο δυο μήνες στον σύλλογο ο Έλληνας αριστερός μπακ έχει προσαρμοστεί πλήρως. Το έδειξε στα φιλικά της Αυστρίας, ήταν τρομερός κόντρα στην Ρέιντζερς στο Ibrοχ. Στην Αθήνα έκανε επίσης εξαιρετική εμφάνιση ενάντια στους “μπλε” και παρά τον αποκλεισμό κέρδισε τις εντυπώσεις. Αποτελεί σταθερό αμυντικό αλλά παράλληλα και έναν ικανότατο “επιθετικό” όταν κάνει overlap για να βοηθήσει στην κόντρα.

