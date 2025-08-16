Καραλής: Πέρασε για 10η φορά τα 6 μέτρα

Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται ο Εμμανουήλ Καραλής, κάτι που απέδειξε εκ νέου στο Diamond League της Σιλεσίας, επιβεβαιώνοντας ότι τα άλματα πάνω από τα 6 μέτρα αποτελούν πλέον… ρουτίνα.



Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, που κατέχει και το πανελλήνιο ρεκόρ με 6,08μ., επέλεξε να ξεκινήσει τον αγώνα του απευθείας από τα 5,70μ., τα οποία πέρασε με χαρακτηριστική άνεση. Στη συνέχεια προσπέρασε τα 5,80μ. και πήγε κατευθείαν στα 5,90μ., σημειώνοντας ένα άψογο άλμα.

Το αποκορύφωμα ήρθε στα 6,00μ., όπου ο «Μανόλο» τα κατάφερε από την πρώτη του προσπάθεια, φτάνοντας στο δέκατο άλμα της καριέρας του πάνω από το φράγμα των 6 μέτρων.



Κατόπιν, ο πήχης ανέβηκε στα 6.10μ., με τον Καραλή να επιχειρεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Παρά την προσπάθεια, δεν κατάφερε να το ξεπεράσει και έριξε τρεις φορές τον πήχη, δείχνοντας όμως πως η επίτευξη του δεν είναι μακριά και κερδίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο.



Την πρώτη θέση στο μίτινγκ πήρε ο Άρμαντ «Μόντο» Ντουπλάντις, που πέρασε τα 6.10μ με τη δεύτερη προσπάθεια και συνεχίζει ακάθεκτος τις προσπάθειές του να ανεβάσει την επίδοσή του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.