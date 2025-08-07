Παναθηναϊκός: Υπέγραψε κι έρχεται Αθήνα ο Χολμς

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε εντυπωσιακά τις μεταγραφικές του κινήσεις για τη νέα σεζόν, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ανακοινώνει την απόκτηση του Ρισόν Χολμς μέσω Instagram story.



Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ γνωστοποίησε πως ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε και αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα την Παρασκευή (08/08), στις 20:30, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί.

Ο 32χρονος ψηλός με πολυετή παρουσία στο NBA, κυρίως με τις φανέλες των, έρχεται να προσδώσει αθλητικότητα δύναμη στη ρακέτα τουΟ Γιαννακόπουλος υπογράμμισε πως με την απόκτηση του Χολμς, το ρόστερ του «τριφυλλιού» έκλεισε!

