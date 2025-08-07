Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπέγραψε στον Παναθηναϊκό κι έρχεται Αθήνα ο Ρισόν Χολμς

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρισόν Χολμς από τον Παναθηναϊκό, με τον Αμερικανό σέντερ να αναμένεται στην Αθήνα την Παρασκευή  

Παναθηναϊκός: Υπέγραψε κι έρχεται Αθήνα ο Χολμς

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε εντυπωσιακά τις μεταγραφικές του κινήσεις για τη νέα σεζόν, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ανακοινώνει την απόκτηση του Ρισόν Χολμς μέσω Instagram story.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ γνωστοποίησε πως ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε και αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα την Παρασκευή (08/08), στις 20:30, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί.



Ο 32χρονος ψηλός με πολυετή παρουσία στο NBA, κυρίως με τις φανέλες των Σίξερς, των Κινγκς, Μάβερικς και των Γουίζαρτνς, έρχεται να προσδώσει αθλητικότητα δύναμη στη ρακέτα του Παναθηναϊκού.

Ο Γιαννακόπουλος υπογράμμισε πως με την απόκτηση του Χολμς, το ρόστερ του «τριφυλλιού» έκλεισε!
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρισόν Χολμς Παναθηναϊκός NBA
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark