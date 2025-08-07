Ισόπαλο με σκορ 0-0 έληξε ο αγώνας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Σαχτάρ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Ρουί Βιτόρια παρέταξε τους «πράσινους» κόντρα στη Σαχτάρ με το δίδυμο των Τσιριβέγια - Μαξίμοβιτς και τον Τετέ ως 10άρι πίσω από τον Σφιντέρσκι. Αναλυτικά η 11άδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι – Κώτσιρας, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος – Μαξίμοβιτς, Τσιριβέγια – Τετέ, Πελίστρι, Τζούρισιτς – Σφιντέρσκι.

Από την πλευρά του, ο Αρντά Τουράν παρουσίασε τη Σαχτάρ με τους εξής 11: Ρίζνικ, Πέδρο Ενρίκε, Ματβιγιένκο, Μπόνταρ, Τομπίας, Οσερέτκο, Μάρλον, Σουντάκοβ, Άλισον, Νέβερτον, Ελίας.

Στο «τριφύλλι» δεν μπορούν να υπολογίζουν στις υπηρεσίες των Ιωαννίδη και Μπακασέτα για τη σειρά των αγώνων απέναντι στη Σαχτάρ, με τον Έλληνα χαφ να μένει την τελευταία στιγμή εκτός λίστας λόγω προβλήματος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.