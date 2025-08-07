Άρης Λεμεσού-ΑΕΚ: 2-2

Στο… μυαλό των κόουτς:



Ο Αρτσιόμ Ράτζκοφ παρέταξε την ομάδα του με 4-4-2 και τον Βάνα Άλβες κάτω από τα δοκάρια. Γιαγκό, Γκόλντσον, Μπάλογκαν και Κορέια συνέθεσαν την τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τα αριστερά, με τους Χαραλάμπους και Μαρχίεφ να απαρτίζουν τη δυάδα στο κέντρο. Μόντνορ στο δεξί άκρο της επίθεσης, ΜακΚόστλαντ στο αριστερό με τον Κακουλλή και τον Κβιλιτάια να ξεκινούν στην κορυφή της επίθεσης.

Από την άλλη, ο Μάρκο Νίκολιτς παρέταξε την ΑΕΚ με ρόμβο και με 3 αλλαγές συγκριτικά με το δεύτερο ματς κόντρα στη Χάποελ Μπερ Σεβά. Ο Στρακόσα κάτω από τα γκολπόστ, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο να αποτελούν την τετράδα στην άμυνα. Μάνταλος στη βάση του ρόμβου, Λιούμπισιτς με Περέιρα εσωτερικοί χαφ και Μαρίν στο «10». Ζίνι και Πιερό στην κορυφή.



Το ματς:



Εκρηκτικό ξεκίνημα για την ΑΕΚ, η οποία μπήκε με το… πόδι στο γκάζι και δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Άρη να αντιδράσει. Με πίεση ψηλά και ένταση στα μαρκαρίσματα, η Ένωση ήλεγχε απόλυτα τον ρυθμό στο πρώτο τέταρτο και με τον Πέτρο Μάνταλο να είναι ορεξάτος, πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων.



Αρχικά, στο 9' ο αρχηγός του Δικεφάλου έπειτα από εξαιρετική ενέργεια που έκανε, έβγαλε μια υπέροχη κάθετη στον Περέιρα, ο οποίος πάτησε περιοχή και εκτέλεσε με το αριστερό για το 1-0. Τέσσερα λεπτά αργότερα, η ΑΕΚ έκλεψε ψηλά την μπάλα, ο Ρότα σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής, με τον Βάνα να διώχνει σε κόρνερ. Ο Μαρίν το εκτέλεσε, με την μπάλα να φτάνει στον Ρέλβας, ο οποίος αρχικά προσποιήθηκε και στη συνέχεια τελείωσε τη φάση με το δεξί, δίνοντας προβάδισμα δύο γκολ στην ομάδα του.

Η Ένωση δεν σταμάτησε εκεί και παραλίγο να βρεθεί μπροστά στο σκορ με 3 γκολ διαφορά, ωστόσο, το τελείωμα του Πιερό, που βγήκε απέναντι με τον Βάνα, δεν βρήκε εστία. Ο ρυθμός ήταν αρκετά υψηλός, γεγονός που βοήθησε τη γρήγορη ομάδα του Άρη, ο οποίος χτύπαγε στο τρανζίσιον και στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ.

Οι Κύπριοι άφηναν την μπάλα στην Ένωση και όποτε την έκλεβαν έβγαιναν ταχύτατα στην αντεπίθεση. Είτε με μπαλιές πίσω από τα στόπερ είτε με γρήγορες εναλλαγές στη μεσαία γραμμή και κόντρα σε δεύτερο χρόνο. Στο 18' ο Κακουλλής βγήκε στην πλάτη της άμυνας με κίνηση που ξεκίνησε από το κέντρο, έφτασε απέναντι από τον Στρακόσα και μείωσε σε 2-1.

Μάλιστα, στο 21', ο ίδιος παίκτης έφερε την μπάλα μπροστά με ωραίο πάρσιμο και περνώντας τον Μουκουντί, αλλά το σουτ του απέκρουσε ο Στρακόσα. Ό,τι δεν κατάφερε ο Κύπριος επιθετικός, πέτυχε ο Γκόλντσον στο 31' ο οποίος μετά από εκτέλεση κόρνερ και αδυναμία της άμυνας της ΑΕΚ να απομακρύνει, έπιασε ένα ξερό σουτ στην κίνηση και ισοφάρισε για τον Άρη. Η Ένωση δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλό μέχρι το ημίχρονο, με την ανάπτυξη της να είναι αργή και έτσι οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια ισόπαλες 2-2.

Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε τη ζωντάνια και τον ρυθμό του πρώτου μέρους, με τις φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες να είναι ελάχιστες και χωρίς ιδιαίτερη ποιότητα. Η ΑΕΚ, αν και ξεκίνησε με την πρόθεση να πάρει ξανά τα ηνία του αγώνα, δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά, πέρα από μια τελική του Πιέρο που… έφυγε πολύ άτσαλα, σε μια στιγμή όπου ο φορ από την Αϊτή βρέθηκε σε θέση βολής αλλά έκανε τσαφ.



Από την άλλη πλευρά, ο Άρης είχε μια καλή κεφαλιά με τον Κβιλιτάια, ο οποίος νίκησε τον Ρέλβας στον αέρα αλλά δεν βρήκε στόχο.



Μετά τις πρώτες αλλαγές, ο Μάρκο Νίκολιτς άλλαξε και το σύστημα της ΑΕΚ, μεταβαίνοντας από τον ρόμβο σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Κοϊτά και ο Κουτέσα τοποθετήθηκαν στα άκρα της επίθεσης, με τον Γκατσίνοβιτς να κινείται πίσω από τον Πιέρο, σε ρόλο «δεκαριού» και τον Πινέδα δίπλα στον Περέιρα.



Ωστόσο, η νέα διάταξη δεν έφερε αποτέλεσμα, καθώς η ΑΕΚ παρέμεινε προβλέψιμη και με αργή ανάπτυξη, αδυνατώντας να απειλήσει σοβαρά μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Από την πλευρά του, ο Άρης Λεμεσού δεν ήθελε να πάρει παραπάνω ρίσκα, έκλεισε καλά τους διαδρόμους και έτσι η πρόκριση θα κριθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια.

