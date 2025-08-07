Ουναΐ: «Απάντησε αρνητικά η Μαρσέιγ στον Παναθηναϊκό»

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί, αλλά η Μαρσέιγ αρνείται σχεδόν πεισματικά να παραχωρήσει τον Ουναΐ στο «τριφύλλι» και να εξασφαλίσει ένα… λογικό ποσό, συγκριτικά με αυτό που αξιώνει και στο οποίο δύσκολα θα φτάσει οποιοσδήποτε «μνηστήρας» για τον παίκτη.



Και μπορεί η προσπάθεια της Σπαρτάκ Μόσχας πριν καιρό να ανήλθε στα 12 εκατομμύρια, αλλά ο Ουναΐ ήταν κάθετα αρνητικός στο ενδεχόμενο να μετακομίσει στη Ρωσία.

Όπως αναφέρει η Provence, η ομάδα από τη Μασσαλία αρνήθηκε την προσφορά του Παναθηναϊκού που έφτασε στα 5 εκατομμύρια, συν 3 εκατομμύρια για το επόμενο καλοκαίρι, συν 15% ποσοστό μεταπώλησης, αλλά η απάντηση των Γάλλων δεν ήταν η επιθυμητή για την ελληνική ομάδα.

