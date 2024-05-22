Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 μπαίνει σε ρυθμό final-4

Ο bwinΣΠΟΡ FM σας καλεί να ζήσετε μαζί του τη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και βρίσκεται δίπλα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ΑΚΤΟΡ στο final-4 του Βερολίνου!

Το σπουδαιότερο μπασκετικό γεγονός στην Ευρώπη έχει ελληνικό χρώμα, με τους «αιώνιους» να διεκδικούν το τρόπαιο της Euroleague και την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να κινείται στο ρυθμό της σπουδαίας διοργάνωσης.

Καθημερινά, οι Χρήστος Ρομπόλης, Νίκος Ζέρβας και Γιώργος Πετρίδης ακολουθούν τις ομάδες του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Εργκίν Αταμάν και μεταφέρουν από την Γερμανία τα τελευταία νέα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟΡ και των αντιπάλων τους στον δρόμο για τον τελικό. Συντονιστείτε στους 94,6, ακούστε τις συνεχείς ανταποκρίσεις των απεσταλμένων του σταθμού και μπείτε στο κλίμα των μεγάλων ημιτελικών.

Την Παρασκευή (24/05) τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τους συγκλονιστικούς αγώνες, με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟΡ να αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε των Γιασικεβίτσιους, Καλάθη, Παπαγιάννη στις 19:00, ενώ τρεις ώρες αργότερα ο Ολυμπιακός παίζει εναντίον της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης, σε ένα remake του περσινού τελικού.

Οι τρεις απεσταλμένοι μας από νωρίς μεταφέρουν ό,τι συμβαίνει στην πρωτεύουσα του μπάσκετ αυτό το τριήμερο και στη συνέχεια παίρνουν θέσεις πίσω από τα μικρόφωνα για την μετάδοση των κρίσιμων αναμετρήσεων.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, μείνετε συντονισμένοι για πλούσιο ρεπορτάζ από το παρκέ και τα αποδυτήρια της «Uber Arena», δηλώσεις των πρωταγωνιστών αλλά και ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές.

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ - Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης. Μπείτε στο… παρκέ του final-4 της Euroleague και μην χάσετε ούτε φάση, στους 94,6!

Αυτό το final-4 είναι δική μας υπόθεση…

Είναι υπόθεση του bwinΣΠΟΡ FM!



