Φενέρμπαχτσε: Το επιθετικό προφίλ της αντιπάλου του «Εξάστερου»

H διασταύρωση με τη Φενέρ δεν θα είναι καθόλου εύκολη για τους πράσινους. Μία ομάδα με πολύ ποιότητα, που μέχρι και μερικές αγωνιστικές πριν από το φινάλε της κανονικής περιόδου της EuroLeague διεκδικούσε ακόμα και το πλεονέκτημα έδρας

Ξεκινώντας από τα βασικά, η Φενέρ είναι μία ομάδα με μέγεθος και ποιότητα σε κάθε θέση. Σύμφωνα με το 3 Steps Basket, η Φενέρμπαχτσε είναι η 4η καλύτερη ομάδα στην EuroLeague στο offensive rating με 119,3 (Ο Παναθηναϊκός είναι 6ος με 116,8 πόντους ανά 100 κατοχές). Το παραπάνω στατιστικό κάνει σαφές ότι η Φενέρ έχει την ποιότητα και το βάθος στο ρόστερ, ώστε να βρίσκει πάντα τρόπους να είναι παραγωγική στην επίθεση.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.